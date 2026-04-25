El Cabildo acuerda dar “protección” al silo de Santa Cruz de Tenerife y valora que Puertos haya cumplido con la ley

El Cabildo de Tenerife aprobó ayer un acuerdo institucional, en el seno de la comisión plenaria permanente, relativo a la protección y conservación del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife.
El acuerdo valora, además, la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de suspender la contratación de las obras de demolición del inmueble, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico y atendiendo a los requerimientos realizados por las administraciones competentes.
Asimismo, ha acordado retirar las medidas cautelarísimas presentadas por vía judicial para que Puertos realizara un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español. En este sentido, la Corporación añadió que respalda y reconoce las actuaciones impulsadas desde Patrimonio insular “para garantizar” el cumplimiento de la legislación en relación con la protección y conservación del inmueble.
Un reconocimiento extensivo al resto de instituciones implicadas, entre ellas el Ministerio de Cultura de España, el Gobierno de Canarias, y el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la defensa del cumplimiento de la normativa de protección patrimonial. El documento valora también las actuaciones realizadas por las direcciones generales de Patrimonio Cultural del Ministerio y del Gobierno regional en relación a la conservación del silo.
El Cabildo añadió que continuará impulsando las acciones necesarias para garantizar la protección de este elemento, colaborando con el resto de administraciones y con Puertos.