Tenerife es una isla de contrastes, pero hay un lugar donde la realidad parece desdibujarse para dar paso a la ciencia ficción. Hablamos de Vilaflor de Chasna, el pueblo más alto de Canarias. Situado a unos imponentes 1.400 metros sobre el nivel del mar, este municipio no solo ofrece el aire más puro del Archipiélago, sino que es la puerta de entrada a una de las maravillas geológicas más extrañas de España: el Paisaje Lunar.
¿Cómo es el pueblo más alto de Canarias?
Vilaflor es una joya rural que parece suspendida en el tiempo. Sus calles empedradas, flanqueadas por casonas de arquitectura tradicional canaria, exudan una tranquilidad que contrasta con el bullicio de las zonas turísticas del sur. Sin embargo, lo que realmente atrae a los viajeros más intrépidos es su ubicación privilegiada. Ser el pueblo más alto de Canarias le otorga un clima de alta montaña donde el pino canario domina el horizonte y las nubes suelen quedar por debajo, creando una sensación de aislamiento celestial.
La experiencia de ‘pasear por la Luna’ en Tenerife
Pero, ¿por qué decimos que en Vilaflor puedes ‘pasear por la Luna’? La respuesta se encuentra tras una caminata por los senderos que parten desde el casco urbano. El Paisaje Lunar (o Los Escurriales) es un conjunto de formaciones cónicas de color blanquecino, moldeadas durante milenios por la erosión del viento y el agua sobre cenizas volcánicas.
Estas estructuras, que se elevan como chimeneas naturales de aspecto fantasmagórico, presentan un color pálido que rompe drásticamente con el verde del pinar y el negro del basalto volcánico predominante en el resto de la isla. Al llegar a este punto, la sensación de estar en otro planeta es total. No hay vegetación que cubra estas figuras, lo que acentúa esa estética lunar que ha fascinado a fotógrafos, directores de cine y senderistas de todo el mundo.
El sendero: Pasos para tu ‘viaje espacial’
La ruta para disfrutar de este espectáculo natural comienza en las proximidades del pueblo. Es un sendero circular de unos 13 kilómetros (ida y vuelta) que requiere una forma física media. Durante el trayecto, los caminantes atraviesan antiguos caminos de herradura y zonas de cultivo de secano que demuestran la dureza de la vida en el pueblo más alto de Canarias en siglos pasados.
Además del Paisaje Lunar, el camino ofrece paradas obligatorias como el Pino Gordo y el Pino de las Dos Pernadas, dos gigantes vegetales que actúan como guardianes de la cumbre. El Pino Gordo, en particular, es un ejemplar asombroso de más de 45 metros de altura que deja pequeño a cualquiera que intente abrazar su tronco.
Gastronomía: Recargar fuerzas tras el paseo lunar
Tras la caminata por el pueblo más alto de Canarias, el cuerpo pide un homenaje. La gastronomía de Vilaflor es famosa por su autenticidad. Los restaurantes locales se especializan en carnes a la brasa, especialmente el conejo y la cabra, acompañados de papas arrugadas con mojos caseros.
No puedes irte de Vilaflor sin probar sus famosos almendrados. Estos dulces, elaborados con las almendras que crecen en las terrazas del municipio, son el combustible perfecto para los senderistas y un recuerdo delicioso de tu paso por las cumbres de Tenerife.
Consejos para visitar Vilaflor este fin de semana
- Prepárate para el frío: Incluso si en Los Cristianos o Playa de las Américas hace 25 grados, en el pueblo más alto de Canarias la temperatura puede ser significativamente menor. Lleva siempre una chaqueta.
- Calzado de montaña: El terreno hacia el Paisaje Lunar es pedregoso y puede ser resbaladizo. Unas buenas botas son innegociables.
- Agua y protección solar: A esta altitud, el sol castiga con más fuerza aunque no sientas calor. La hidratación es clave para evitar el mal de altura en personas sensibles.
- Respeta el entorno: Las formaciones del Paisaje Lunar son extremadamente frágiles. Está prohibido subirse a ellas o alterarlas, ya que se degradan con facilidad.
En definitiva, Vilaflor de Chasna no es solo un destino; es una experiencia sensorial. Visitar el pueblo más alto de Canarias para ‘pasear por la Luna’ es, posiblemente, el plan más original y reconfortante que puedes hacer este fin de semana en Tenerife.