El Hermano Pedro, primer santo canario, cumple 400 años

Vilaflor de Chasna se prepara para celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Pedro de San José de Bethencourt, conocido como el Hermano Pedro, el primer santo canario. El municipio tinerfeño ha organizado un programa de actos institucionales, religiosos y culturales para recordar la figura del religioso chasnero, cuya vida estuvo marcada por la humildad, la solidaridad y la atención a los más necesitados.
El momento central de la conmemoración tendrá lugar el sábado 21 de marzo en la parroquia de San Pedro Apóstol, templo donde fue bautizado el Hermano Pedro hace ahora cuatro siglos. Allí se celebrará una solemne misa presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, a la que asistirán autoridades civiles y militares del Archipiélago.
Entre los invitados figuran los alcaldes y alcaldesas de los nueve municipios de la comarca Chasna-Isora, donde el religioso es considerado alcalde perpetuo, además de representantes del Cabildo de Tenerife.
Durante el acto institucional, cada regidor municipal y la representación insular recibirán una medalla conmemorativa del 400 aniversario del nacimiento del religioso. Tras la celebración litúrgica se llevará a cabo una procesión por las calles del municipio, seguida de un encuentro institucional.
Visita de la imagen del santo por distintos barrios
Antes del acto principal, el programa organizado por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y el Obispado de Tenerife incluye varias actividades previas que acercarán la imagen del santo a distintos puntos del municipio.
El lunes 16 de marzo, la talla del Hermano Pedro saldrá desde Vilaflor hacia Ifonche (Adeje), donde está previsto un recibimiento en el restaurante El Dornajo y una posterior peregrinación hasta El Hoyo, lugar donde se celebrará una misa.
Al día siguiente, martes 17, la imagen será trasladada hasta La Escalona. Allí tendrá lugar un homenaje frente a los apartamentos Victoria y, posteriormente, una peregrinación hasta la iglesia del barrio, donde también se celebrará una eucaristía.
Actos previstos en los próximos meses
La alcaldesa de Vilaflor de Chasna, Agustina Beltrán, destacó la implicación institucional y vecinal en la organización de este aniversario, que se vive con especial intensidad en el sur de Tenerife.
La regidora subrayó que la conmemoración no se limitará a esta semana, ya que el programa continuará durante los meses de abril y mayo, con distintos actos culturales y religiosos. Entre ellos destaca el viaje de una comitiva a Guatemala, país donde el Hermano Pedro desarrolló gran parte de su labor social y donde reposan sus restos.
El legado del primer santo canario
Pedro de San José de Bethencourt nació en Vilaflor en 1626 y emigró a Guatemala con 25 años, donde fundó la Orden Bethlemita. Desde allí impulsó una intensa labor de asistencia social, centrada en la atención a enfermos, pobres y personas sin recursos.
Cuatro siglos después de su nacimiento, su figura sigue siendo un referente espiritual y social para muchos creyentes. Según la alcaldesa, su legado trasciende el ámbito religioso al estar “profundamente vinculado a valores como la humildad, la caridad, la solidaridad y la igualdad”.
El aniversario pretende, además de recordar su vida, reforzar los vínculos históricos y culturales entre Canarias y Guatemala, territorios unidos por la trayectoria del primer santo del Archipiélago.