¿Qué es el sirope de cannabis? La peligrosa sustancia encontrada en Tenerife que puede causar taquicardias

La reciente Operación Hermit, ejecutada por la Guardia Civil en una finca de Santa Cruz de Tenerife, ha sacado a la luz una modalidad de consumo de drogas que, hasta ahora, era minoritaria en las Islas: el sirope de cannabis. Entre las casi 700 plantas y el hachís procesado, los agentes hallaron varios botes de esta preparación líquida, un formato que preocupa especialmente a las autoridades por su facilidad para ser consumido de forma inadvertida y su gran potencia psicoactiva.
El sirope de cannabis no es otra cosa que una preparación líquida que combina extractos concentrados de la planta con una base densa y dulce, generalmente azúcar o jarabes de glucosa. Aunque su aspecto pueda recordar al de un jarabe medicinal común, su contenido en THC lo convierte en una sustancia de riesgo bajo la apariencia de un producto inofensivo.
Composición: El cóctel de azúcar y THC que halló la Guardia Civil
Lo que la Guardia Civil intervino en Tenerife eran botes diseñados para la ingesta oral. El sirope de cannabis suele incluir una mezcla de extracto de cannabis (con altos niveles de THC, CBD o ambos), jarabe de maíz, aromas de frutas o caramelo y, en ocasiones, colorantes llamativos para hacerlo más atractivo.
Esta combinación es precisamente lo que lo hace peligroso. Al estar camuflado con sabores dulces, el usuario no percibe el sabor amargo característico del cannabis, lo que facilita que se consuman dosis mucho más altas de las que el cuerpo puede procesar de forma segura.
¿Cómo se consume y por qué es una “trampa” para el organismo?
A diferencia de los cigarrillos de marihuana que la Guardia Civil también encontró en la finca, el sirope de cannabis se consume por vía oral. Los métodos más comunes detectados por las autoridades incluyen:
- Ingesta directa: Consumo por cucharadas como si fuera un jarabe.
- Mezcla con bebidas: Es muy frecuente diluirlo en refrescos, zumos o incluso bebidas energéticas, lo que se conoce en ciertos entornos como “lean cannábico”.
- Repostería: Uso como ingrediente en recetas de cocina.
El problema principal radica en el metabolismo. Cuando el cannabis se fuma, los efectos son casi instantáneos. Sin embargo, al ingerir el sirope de cannabis, el cuerpo debe realizar la digestión, por lo que los efectos pueden tardar entre 30 y 90 minutos en manifestarse. Esta demora hace que muchas personas, creyendo que no les ha hecho efecto, sigan consumiendo, lo que deriva en cuadros de intoxicación grave cuando la sustancia finalmente llega al torrente sanguíneo.
Riesgos y efectos graves: De la euforia a la taquicardia
El consumo de este producto hallado por la Guardia Civil en Tenerife no está exento de riesgos. Al ser un comestible líquido, el efecto es mucho más duradero que el de la marihuana inhalada. Los efectos secundarios reportados incluyen:
- Taquicardia y problemas cardiovasculares: El alto contenido de THC de estos concentrados dispara el ritmo cardíaco, lo que puede ser fatal para personas con patologías previas.
- Episodios de ansiedad y paranoia: Al igual que el rosin, el sirope puede desencadenar brotes psicóticos y mareos profundos.
- Somnolencia extrema: El usuario puede quedar en un estado de sedación peligrosa si la dosis de azúcar y cannabinoides es excesiva.
La Guardia Civil alerta sobre la legalidad y el control de dosis
La Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife ha puesto énfasis en que este tipo de productos no son legales, especialmente cuando presentan las concentraciones de THC encontradas en la Operación Hermit. A diferencia de los aceites de CBD de uso terapéutico que se venden en tiendas especializadas bajo estricto control, estos siropes de fabricación clandestina carecen de cualquier garantía sanitaria.
La dificultad para controlar la dosis es el mayor peligro del sirope de cannabis. Mientras que una gominola o un brownie tienen una forma sólida, el líquido es mucho más difícil de medir, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de sobredosis accidental.
Tras el desmantelamiento de la finca en Tenerife, la Guardia Civil continúa investigando si estos botes de sirope estaban destinados a la venta en zonas de ocio nocturno, donde su mezcla con bebidas alcohólicas podría multiplicar sus efectos negativos. La vigilancia sobre los nuevos formatos de “cannabis comestible” es ahora una prioridad para la Benemérita en las Islas Canarias, donde la innovación del narcotráfico busca constantemente nuevas formas de burlar la ley.