Confirmado por el Ayuntamiento: los puestos del Rastro de Santa Cruz de Tenerife ubicados en las avenidas Marítima y de la Constitución rotarán desde mayo

Los 124 puestos con licencia ubicados en la parte superior del Rastro de Santa Cruz de Tenerife comenzarán a rotar a partir del próximo 10 de mayo en su actual enclave: las avenidas Marítima y de la Constitución. Un nuevo sistema rotativo, que tendrá carácter repetitivo anual entre los titulares, y que ha acordado implantar el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino, al frente del concejal, Carlos Tarife, con el objetivo de atender las solicitudes de cambio presentadas por los comerciantes, quienes consideran que la afluencia de usuarios es desigual en ambas ubicaciones.
El decreto municipal, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, incide en que esta medida tiene como finalidad no causar perjuicios económicos ni a usuarios ni a comerciantes y en aras del principio de igualdad, por lo que se ha considerado necesario “el establecimiento de un sistema de rotación que permita que los titulares de los 124 puestos situados en la avenida Marítima puedan, pasado un tiempo, situarse en la avenida de la Constitución, y viceversa”.
Según la ordenanza, y a efectos de garantizar un sistema de rotación equitativo, se ha definido un procedimiento de rotación consecutivo para la ocupación de los puestos situados en la avenida Marítima, que ocupan un total de 124, desde el 278 al 401. Con esta primera rotación, que comenzará a aplicarse el 10 de mayo, pasarán a ubicarse en ese espacio los puestos nº1 a 124, para que, en la siguiente rotación que se lleve a cabo, ocupen la avenida Marítima los actuales puestos 125 a 249, y así sucesivamente.
Foodtrucks
La normativa municipal también aclara que los puestos nº 185 y nº 242 se ubicarán en los extremos superiores de la avenida Marítima, dado que se trata de foodtrucks (tráiler de comida o camión restaurante) con características especiales a los que el Plan de Autoprotección y Seguridad del Rastro incluye como riesgos potenciales ante el posible peligro de incendio/explosión o accidentes en el uso de bombonas, por lo que estos puestos deberán estar ubicados en espacios específicos para el fácil acceso de los medios de seguridad y emergencias en caso de contingencia.
La resolución del Ayuntamiento será notificada a la presidenta del Rastro, Carmen Tejera, así como a la Policía Local, Servicio de Inspección Técnica Municipal y a la empresa encargad de la implantación y dirección del Plan de Autoprotección y Seguridad, Insiteca Ingenieros.
El área de Servicios Públicos dispuso el cambio de ubicación del mercadillo dominical el 16 de marzo de 2025, trasladando los 401 puestos con licencia municipal desde su enclave en el entorno de La Recova, donde estuvo más de cuatro décadas, a la explanada y paseo de las avenidas de la Constitución y Marítima, ubicando los puestos en dos niveles: 124 en la parte superior, sobre la acera, y 278 en la zona de aparcamientos. Un emplazamiento no exento de polémica ante el rechazo de comerciantes al cambio, al negarse a abandonar el tradicional lugar de celebración para colocarse en otro donde, afirmaban, no tenían las condiciones adecuadas.
Finalmente, el Ayuntamiento llevó a cabo el traslado de la actividad bajo el compromiso de garantizar su celebración con seguridad y en las mejores condiciones, adecuando la zona y dando visibilidad y promoción al Rastro con el fin de que siga siendo un reclamo cada domingo. Para ello, autorizó el ejercicio de la venta a los comerciantes con autorización y se fijó el orden de colocación de puestos tras un sorteo ante notario, el 6 de marzo del pasado año.
Pese a ello, las quejas de los vendedores respecto al lugar actual de ubicación no han cesado y, entre ellas, destacan la falta de baños o la de carpas o árboles que los resguarden del sol o de la lluvia. En este sentido, el Consistorio anunció la instalación de 401 lonas, de 3×2 metros, que se colocarán en los puestos, todas del mismo color que elegirán los vendedores, y para las que se han destinado un total de 268.254 euros.
La intención, según ha afirmado el edil Carlos Tarife, es que estén colocadas en los próximos meses, con el objetivo de ofrecer una imagen homogénea y moderna de los puestos, además de seguridad, comodidad y homogeneidad a vendedores y visitantes.
Techado
Asimismo, otras actuaciones previstas pasan por el techado completo de esta superficie, en la que se encargará un proyecto técnico para analizar la viabilidad de colocar grandes velas, que irían sujetas a soportes laterales, con la finalidad de cubrir todo el espacio en el que se ubica el mercadillo capitalino para dotarlo de sombra.
Esta iniciativa para la zona que abarca la explanada que separa la avenida Marítima de la vía portuaria, se encuentra ya en fase de adjudicación, pues la intención es que esté terminado a finales de este año para poder ejecutarlo a principios de 2027.