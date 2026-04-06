Recuperan un cadáver a unos 300 metros de la costa de Tenerife

Efectivos de Salvamento Marítimo han recuperado este lunes del mar el cuerpo sin vida de una persona que habría sido avistada a unos 300 metros de la costa de Santiago del Teide, en Tenerife.
Una moto de agua de socorrismo de playas procedió a recuperar el cuerpo y lo llevó hasta la Salvamar Menkalinan, responsable de trasladarlo hasta playa San Juan, según informó el organismo estatal poco después a través de la red social X.
Una vez en tierra, las autoridades se hacen cargo de las diligencias oportunas.
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