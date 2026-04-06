sucesos

Recuperan un cadáver a unos 300 metros de la costa de Tenerife

La Salvamar Menkalinan trasladó el cuerpo sin vida hasta playa San Juan, donde las autoridades se hicieron cargo
Embarcación de Salvamento Marítimo en aguas de Tenerife, donde este lunes fue recuperado un cadáver
Salvamento Marítimo colaboró este lunes en la recuperación de un cadáver avistado a 300 metros de tierra en Santiago del Teide. | Salvamento Marítimo
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Efectivos de Salvamento Marítimo han recuperado este lunes del mar el cuerpo sin vida de una persona que habría sido avistada a unos 300 metros de la costa de Santiago del Teide, en Tenerife.

Una moto de agua de socorrismo de playas procedió a recuperar el cuerpo y lo llevó hasta la Salvamar Menkalinan, responsable de trasladarlo hasta playa San Juan, según informó el organismo estatal poco después a través de la red social X.

Noticias relacionadas
  1. Doble impacto contra el Tranvía de Tenerife: un conductor herido y retrasos en el servicio
  2. La Policía no da crédito con un patinete a 100 km/h en Canarias: “Drogado y a toda velocidad”

Una vez en tierra, las autoridades se hacen cargo de las diligencias oportunas.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas