El pabellón Ana Bautista vuelve a abrir sus puertas: mejores luces, suelo y eficiencia

Santa Cruz de Tenerife recupera uno de sus pulmones deportivos más emblemáticos. El Ayuntamiento de la capital ha anunciado la finalización de la reforma integral del pabellón Ana Bautista, una obra de gran envergadura que no solo moderniza la imagen del recinto, sino que eleva sus estándares técnicos para la alta competición. La actuación, ejecutada por la empresa Infraestructuras Deportivas Canarias S.L., ha contado con una inversión de 477.500 euros.
Pabellón Ana Bautista: una inversión de casi medio millón de euros
La reapertura oficial tuvo lugar esta misma tarde, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, y la presidenta de la Federación Insular de Gimnasia de Tenerife, Ana Seco. Esta intervención responde al plan de mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, un compromiso que busca garantizar que los clubes y deportistas de la capital dispongan de espacios de calidad.
El proyecto ha transformado por completo el interior del recinto. Entre las mejoras más destacadas se encuentra la renovación integral del sistema de iluminación, que ahora cuenta con tecnología más eficiente y adaptada a las necesidades de las retransmisiones y la práctica deportiva. Asimismo, se ha procedido a la sustitución del pavimento deportivo, un elemento crítico para la seguridad y el rendimiento de los gimnastas y atletas que utilizan la pista a diario.
Eficiencia energética y apuesta por la gimnasia rítmica
Más allá de lo estético, la reforma del pabellón Ana Bautista ha hecho hincapié en la sostenibilidad. Se ha instalado un novedoso sistema de agua caliente sanitaria mediante autotermia, lo que supone un ahorro energético considerable y una reducción de la huella de carbono de la instalación. Estas medidas aseguran condiciones óptimas para el entrenamiento diario y las competiciones oficiales que se celebran en el municipio.
Durante el acto de reapertura, José Manuel Bermúdez subrayó la importancia de este espacio para el tejido social de la ciudad: “Esta actuación refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento por dotar a nuestros deportistas de infraestructuras modernas, eficientes y seguras. Seguimos avanzando en la mejora de los espacios deportivos para fomentar la práctica deportiva en todos los niveles”.
Un referente para el talento local en Santa Cruz de Tenerife
El Ana Bautista es mucho más que un edificio; es el corazón de la gimnasia rítmica en Tenerife. “No es una instalación cualquiera”, recordó el alcalde. “Es un referente, especialmente para una disciplina que ha encontrado aquí su casa durante muchos años. Hoy estamos apostando por el desarrollo del talento local y por seguir atrayendo a deportistas y selecciones de primer nivel”.
Con esta mejora, el Servicio de Deportes de Santa Cruz asegura que el pabellón esté listo para acoger grandes eventos y servir de base para los clubes que representan a la ciudad en competiciones nacionales e internacionales. La modernización del pabellón Ana Bautista se suma a otras intervenciones recientes en la capital, consolidando a Santa Cruz como una de las ciudades canarias con mayor inversión por habitante en infraestructuras de uso público para el deporte.
Los clubes de gimnasia y otros usuarios podrán disfrutar desde hoy mismo de una instalación que, tras meses de obras, vuelve a situarse a la vanguardia tecnológica y funcional del archipiélago.