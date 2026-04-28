Rescate de urgencia en una ITV del sur de Tenerife: va a pasar la inspección y acaba en el foso

Efectivos de Bomberos de Tenerife con base en el parque de San Miguel de Abona intervinieron este lunes en el rescate de una mujer que sufrió una caída en el interior de un foso de inspección de una estación de ITV.
La alerta fue recibida a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del 112 Canarias aproximadamente a las 19:05 horas.
Tras personarse en el lugar del incidente, los bomberos realizaron una primera valoración de la afectada. Posteriormente, procedieron a acceder al interior del foso para su inmovilización y posterior transferencia al personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
En el operativo colaboraron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.
Incendio en un complejo hotelero
De forma paralela a este suceso, los efectivos del parque de Guía de Isora fueron requeridos a las 14:20 horas debido a un conato de incendio declarado en un establecimiento hotelero del municipio.
Según los informes técnicos, el fuego se originó en una freidora de aceite eléctrica situada en el restaurante del hotel.
Las labores de extinción se realizaron en colaboración con los bomberos voluntarios de Guía de Isora. Al lugar del siniestro se desplazaron también patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local para supervisar la seguridad de la zona.
Fuego en Alcalá
La jornada de intervenciones en el sur de la Isla sumó un tercer aviso a las 14:50 horas. En esta ocasión, los bomberos de Guía de Isora se desplazaron hasta la zona de Alcalá por un fuego de rastrojos.
En este servicio participaron nuevamente voluntarios del municipio y agentes de la Policía Local, logrando controlar las llamas sin que se registraran daños materiales de mayor consideración.