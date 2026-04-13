Alertan de que la movilidad aérea en Canarias corre un serio riesgo por la guerra

El secretario de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias, Román Rodríguez, insiste en que lo prioritario es poner fin a “esta guerra ilegal e injusta, que tanta destrucción, sufrimiento y muerte está causando. Paralelamente, reclama “decisiones efectivas para atenuar sus consecuencias en la economía y en el bienestar de los ciudadanos”.
Rodríguez se hace eco de los vaticinios sobre “las graves consecuencias” del conflicto bélico en Oriente Próximo. “Entre otras, un bajo crecimiento económico a nivel mundial, una elevada inflación y una nueva crisis financiera, similar o incluso más profunda que la de 2008. Con efectos directos mayores en los países empobrecidos y, globalmente, sobre las rentas más bajas. La gente pagará la crisis propiciada por el belicismo de Trump y Netanyahu”.
En el sector aéreo “se auguran preocupantes derivadas, como la falta de queroseno, que comienza a suspender vuelos en algunos países, una situación que puede agravarse, además del notable incremento del precio del combustible de aviación puede impactar significativamente en los billetes”.
El anterior vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, que presidió entre 1999 y 2003, considera “cicateras e irrelevantes” las acciones adoptadas por la Administración que dirige Fernando Clavijo (CC-PP-ASG-AHI), “con medidas que suponen 30 millones de euros, cuando dispone de un presupuesto para 2026 que superan los 12.500 millones de euros”.