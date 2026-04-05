Dos guaguas y una fila de coches de alquiler bloquean Masca: “Un trayecto de 15 minutos se convierte en 1 hora”

Una imagen que, por desgracia, ya no sorprende a los residentes de Tenerife, pero que no deja de indignar. Un vídeo viralizado en TikTok ha vuelto a poner el foco en la insostenible situación del tráfico en los accesos a Masca. En las imágenes se observa la saturación de coches en una de las cerradas curvas de la carretera, donde dos guaguas privadas y una fila interminable de vehículos han quedado completamente bloqueados.
La escena muestra la complejidad técnica de circular por esta vía: dos guaguas de gran tamaño intentaban subir mientras una hilera de coches —la gran mayoría de coches de alquiler— descendía. Ante la imposibilidad de avanzar y la falta de espacio para maniobrar, la situación llegó a tal punto de bloqueo que uno de los conductores tuvo que bajarse de su vehículo para ejercer de “guardia de tráfico” improvisado, dando indicaciones al resto de turistas para que se pegaran al muro y permitieran el giro de los transportes colectivos.
El factor de la Semana Santa ha elevado esta saturación habitual a niveles críticos. “No imagináis lo que sufrimos los vecinos para salir a trabajar de ahí”, comentaba un residente indignado en la publicación. “Un trayecto de 15 o 20 minutos se convierte en una hora y pico todos los días. Esto es inaguantable”.
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un camionista in vacanza 😅 nelle strade di Masca 🤭♬ original sound – love king
Los vecinos exigen soluciones urgentes
Ante este panorama, la Asociación de Vecinos Barranco de Masca alza la voz, solicitando medidas urgentes para evitar que el acceso al caserío siga siendo una trampa diaria. El colectivo vecinal ha presentado una serie de propuestas técnicas para aliviar la presión sobre la infraestructura:
- Infraestructura estratégica: Creación de nuevos apartaderos o zonas de cruce en los tramos más estrechos y la ampliación del radio de giro en las curvas más cerradas para facilitar la maniobrabilidad de guaguas y vehículos grandes.
- Información y Prevención: Mejora de la señalización vertical que advierta de forma clara sobre las limitaciones y características extremas de la vía antes de que los conductores se adentren en ella.
- Gestión de Incidencias: Implantación de protocolos de actuación rápida para la retirada de vehículos averiados o accidentados, evitando bloqueos prolongados como el del pasado domingo.
- Movilidad Sostenible: Refuerzo y ampliación del servicio de transporte público de Titsa, incentivando su uso como la principal alternativa para acceder al caserío y reducir así el número de vehículos privados.
Mientras el vídeo sigue sumando reproducciones, la estampa de Masca queda como el símbolo de un modelo que parece haber tocado techo, dejando a los residentes atrapados en un paraíso que, por momentos, se vuelve intransitable.