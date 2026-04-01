La Pascua florece con esplendor en la Semana Santa isorana

En Guía de Isora, la Pasión de Cristo no se cuenta solo en procesiones: se esculpe en flores. Así, desde esta óptica artística, se celebrará mañana un año más la Pascua Florida, una festividad isorana que se ha convertido en uno de los eventos culturales más singulares del calendario.
Se trata de una muestra floral en la que el arte efímero se convierte en protagonista absoluto: distintos floristas y artistas, tanto nacionales como internacionales, crean muestras que se instalan en distintos puntos del casco histórico y que recrean escenas de la Pasión de Cristo usando como materia prima la flor, el pétalo, el tallo y la hoja. Las obras podrán visitarse desde el Jueves Santo 2 de abril hasta el Domingo de Pascua, el 5 de abril.
Hace ahora diecisiete años, surgió la idea de transformar el casco histórico de Guía de Isora durante la Semana Santa en un espacio de creación artística contemporánea. Con los años, lo que empezó siendo una apuesta innovadora fue creciendo. En 2014, el municipio celebró por primera vez el concurso fotográfico conocido como Maratón Fotográfico.
Para la edición de 2026, el proyecto artístico está dirigido, un año más, por Carlos Curbelo, artista y creador de once instalaciones florales que se distribuyen a lo largo del recorrido procesional.
El elenco de floristas y artistas que participan esta edición refleja el carácter abierto e inclusivo del proyecto. Junto a Curbelo, participan artistas nacionales, internacionales, la Asociación de Alfombristas de La Orotava; o el propio Premio Canarias de Bellas Artes. Una nómina que da cuenta del nivel artístico que se ha logrado aglutinar en torno a esta cita.
La Pascua Florida despliega una programación paralela de música, ópera y danza que anima las jornadas. El miércoles 1 arranca con un concierto de la Agrupación Musical Isorana en la plaza y la inauguración de la exposición de Fernando Álamo en el Centro Cultural. El jueves 2, la plaza acoge una actuación de danza contemporánea con Toni Aguilera y, por la tarde, un concierto clásico con el Cuarteto en Femenino.
El viernes 3 la calle de Arriba cobra vida con el monólogo Comed todos de él, de Greg Rodríguez, y con la representación de Burka Teatro con la obra Carne y Lienzo.
El sábado 4 es el turno de la Banda de Música Virgen de la Luz, y el domingo 5, el cierre corre a cargo del Coro Polifónico Miguel Castillo de Güímar.
producto temático ecoturístico
En febrero de 2023, la ciudadanía la eligió, mediante encuesta online con 487 respuestas, como producto temático ecoturístico del municipio, dentro del proyecto europeo ECO-TUR2, beneficiario del programa Interreg MAC. Compitió con la Ruta del Agua y los Fuegos de Alcalá, y fue elegida por su capacidad para atraer visitantes, dinamizar la economía local y contribuir a la sostenibilidad ambiental. La selección se realizó mediante un sistema de ponderación matemática que avaló lo que muchos ya intuían: la Pascua Florida es mucho más que un evento de Semana Santa.