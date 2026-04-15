Simulacro de incendio forestal en Tenerife: ¿Cuándo y dónde será? Todo lo que debes saber

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, realizará el próximo 15 de mayo un simulacro de incendio forestal en el municipio de La Guancha.
El ejercicio se desarrollará en una zona de interfaz urbano-forestal, áreas donde la vegetación entra en contacto directo con edificaciones, y tendrá lugar días antes del comienzo oficial de la Campaña Contra Incendios 2026.
Protocolos de evacuación
La acción busca evaluar la capacidad de respuesta de los medios propios y externos del Cabildo, así como los protocolos de seguridad.
Entre los puntos clave del ejercicio destaca el ensayo de los protocolos de evacuación para la población. En este sentido, se contempla la creación de un albergue municipal destinado tanto a personas como a mascotas y animales.
La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha señalado que este ejercicio es crucial para preparar a los equipos de intervención. Por su parte, el director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha subrayado que el simulacro servirá para identificar áreas de mejora en la coordinación con el CECOPIN y el flujo de información durante una situación de crisis.
Participación y medios técnicos
El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha destacado el papel que desempeñará la Brifor en este ejercicio exigente, en el que también participarán efectivos locales, regionales y nacionales bajo el Plan Especial de Atención en Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
El simulacro incluirá dos escenarios operativos:
- Escenario de incidencias: Se activarán situaciones hipotéticas para evacuar a los vecinos y animales de un barrio del municipio (aún por determinar) hacia un punto de encuentro y, posteriormente, a un albergue. También se realizarán maniobras de defensa del patrimonio.
- Toma de decisiones: Un ejercicio gestionado entre el CECOPIN y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) insular para coordinar las unidades en tiempo real.
Formación y conciencia ciudadana
La iniciativa incluirá interacción directa con la ciudadanía de La Guancha para elevar la conciencia sobre la seguridad. Se llevará a cabo una formación específica sobre iniciativas de autoprotección ante catástrofes, dirigida tanto a los vecinos como a los agentes sociales del municipio.
El Cabildo informará previamente a la población sobre los procedimientos específicos para garantizar su colaboración durante la ejecución de este ejercicio de prevención.