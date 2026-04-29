Rocío Vidal: “Los algoritmos premian lo viral y perjudican la información más seria”

La periodista, publicista y divulgadora científica Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, analiza en esta entrevista para DIARIO DE AVISOS los retos de la comunicación ante la desinformación actual. La experta participará en Tecnológica 2026, en Santa Cruz de Tenerife, donde abordará el impacto de los bulos y el pensamiento crítico en la era digital.
Vidal, con más de 900.000 seguidores en YouTube y otros cientos de miles en redes sociales, ha hecho de la lucha contra las pseudociencias y las teorías de la conspiración su bandera. En un contexto marcado por la saturación de datos, la periodista defiende la necesidad de “traducir” el conocimiento científico para que sea accesible a la ciudadanía sin perder el rigor.
-Internet está lleno de información, pero también de bulos. ¿Vivimos en la época con más conocimiento o con más desinformación de la historia?
“Creo que ambas opciones son compatibles. En nuestra liberación ha estado nuestra condena; desde hace unas décadas tenemos acceso a la mayoría del conocimiento a un solo clic. Pero, a la vez, ha surgido una gran oleada de desinformación y sobreinformación. No tenemos los recursos ni las capacidades para distinguir la evidencia de la mera opinión, o la información de la pseudociencia. Eso está siendo una gran condena”.
-Tu trabajo consiste en desmontar pseudociencias y teorías conspirativas. ¿Qué hace que una mentira sea tan atractiva para tanta gente?
“Se juntan varios factores. Uno es que refuerzan nuestros sesgos y otro es que apelan a nuestras emociones. El sesgo de confirmación es clave: cuando leemos algo que cuadra con nuestro sistema de ideas, lo aceptamos de forma poco crítica. Además, estas teorías dan respuestas alternativas sencillas cuando la realidad es más compleja y menos satisfactoria. Por eso en periodos de incertidumbre, como el Covid, surgieron tantos bulos“.
-Muchas personas creen que la ciencia es complicada o lejana. ¿Qué falla en la forma en que se comunica la ciencia al público?
“La ciencia sí es complicada, lo que no debería ser es lejana. La divulgación científica tiene la tarea ardua de traducir estudios rigurosos al público general. Es necesario bajar esos conceptos a la tierra para llegar a las masas que no tienen formación específica. Debemos mostrar la importancia de la investigación para que un país prospere”.
-En tus vídeos utilizas humor e ironía para hablar de temas muy serios. ¿Reírse de los bulos ayuda a desmontarlos o puede reforzar a quienes creen en ellos?
“Hay que encontrar el equilibrio. He aprendido cuándo se puede usar la ironía y cuándo un tema es tan serio que no permite bromas. El humor es un recurso que une información y entretenimiento; permite usar los mecanismos de las redes sociales para llegar a más gente. Divulgar no tiene que estar sacralizado ni requiere un lenguaje totalmente neutro siempre que se mantenga el rigor”.
-Las redes sociales premian lo viral, no necesariamente lo cierto. ¿Crees que los algoritmos están favoreciendo la expansión de la desinformación?
“Sí, por supuesto. Lo viral hoy es lo más impactante y, a menudo, lo más impactante es una afirmación extraordinaria y surrealista. Muchos pseudogurús se hacen famosos diciendo barbaridades cada vez mayores. Los algoritmos premian el clickbait y perjudican la información más sosegada, calmada y desarrollada”.
-Has investigado desde pseudoterapias hasta conspiraciones sobre vacunas o chemtrails. ¿Cuál es el bulo que más te ha sorprendido que tanta gente crea?
“Me sigue sorprendiendo el auge de la Tierra plana o la Tierra hueca. No veo la utilidad de esa conspiración; no entiendo qué ganarían los gobiernos mintiendo sobre nuestro papel en el cosmos desde la época de Galileo Galilei. Con toda la evidencia aplastante que hay, me asombra que esa idea siga ganando popularidad”.
-Muchos divulgadores científicos reciben ataques en redes. ¿Qué precio personal tiene dedicarte a desmentir mentiras en internet?
“Tiene un precio personal alto. He aprendido a convivir con esa exposición negativa por mi salud mental. Intento separar la parte profesional de la personal, pero la polarización y la deshumanización en redes hacen que la gente profiera insultos y amenazas sin filtro. Hay mucha impunidad en internet ante los delitos de odio”.
-Eventos como Tecnológica Santa Cruz reúnen a comunicadores, tecnólogos y creadores. ¿Qué papel deben tener los divulgadores científicos en este ecosistema digital?
“Su papel es crucial para poner silencio en el ruido. La divulgación es un soplo de aire fresco. Valoro mucho que alguien me explique cosas que no sé. Este tipo de eventos presenciales permiten centrarnos en las charlas y alejarnos del ruido digital constante. Estoy encantadísima de ir a Santa Cruz de Tenerife“.
-Cuando alguien cree firmemente en una teoría conspirativa, ¿se puede convencer con datos o el problema es más emocional que racional?
“Depende del nivel de convencimiento. Hay personas que tontean con teorías por entretenimiento, pero otras las incorporan a su identidad. Cuando alguien vive en una burbuja de eco donde sus amigos y su contenido refuerzan esa creencia, es muy difícil cambiar su opinión. Muchos piensan que el sistema está comprado y, por tanto, ninguna evidencia científica les parecerá fiable”.
-Si pudieras enseñar una sola herramienta de pensamiento crítico a la gente para navegar internet, ¿cuál sería?
“No hay herramientas mágicas, solo nuestro cerebro. Si algo que has leído es importante para ti, dale un doble chequeo. Si lo ves en un medio, busca otro diverso. No hay que informarse solo con titulares o vídeos de 15 segundos, porque carecen de contexto. Debemos ser descreídos con lo que vemos en redes sociales; es la única fórmula contra esta marea”.
Tecnológica 2026
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explica que Tecnológica Santa Cruz tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y en TEA Tenerife, y cuyas entradas e inscripciones están disponibles desde la web www.tecnologicasantacruz.com y añadió que “tras el aplazamiento, retomamos con más fuerza si cabe esta decimoquinta edición, manteniendo prácticamente intacta la programación y nuestro compromiso de acercar la innovación a la ciudadanía, modernizar nuestro tejido empresarial y ceder el protagonismo que merece a la Generación Z en la definición de nuestro futuro digital. Hemos logrado preservar este programa transversal que unirá a la comunidad educativa, pymes, creadores de contenido y amantes de los videojuegos”.