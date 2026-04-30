El teléfono contra la soledad no deseada de las personas mayores de Canarias registra 12 llamadas cada día

El Teléfono de las Personas Mayores de Canarias (900 70 70 20, 922 33 40 50 y 717 003 717) realizó 4.577 intervenciones en 2025, proporcionando un servicio de escucha, acompañamiento y apoyo ante el envejecimiento y el riesgo de aislamiento social o de soledad no deseada.
De estas, más de 4.150 fueron efectuadas directamente por personas mayores, mientras 421 las realizaron familiares y/o allegados, en su mayoría mujeres que ejercen funciones de cuidados. El 58,6% de los hombres y el 52,49% de las mujeres atendidas vivían solos y solas.
La ONG el Teléfono de la Esperanza es la encargada de este servicio dirigido a la atención del colectivo de personas mayores, que recibe una subvención de 150.000 euros de la Consejería de Bienestar Social.
Sentirse escuchados
La principal demanda de las personas que llaman al Teléfono de las Personas Mayores de Canarias es sentirse escuchado/a, hablar o desahogarse con alguien, tanto para las mujeres (81,3%) como para los comunicantes varones (82,2%) explicó el director técnico del Teléfono de la Esperanza en Canarias, José Cabrera Pérez, quien indicó que “la soledad, y lo que ello conlleva como aislamiento y problemas psicológicos y emocionales, fue el principal motivo de llamada para el 40,6% de las mujeres, y para el 40,4% de los hombres que utilizaron este servicio”.
Además, las personas que hicieron uso de este teléfono también buscaron información y gestión de recursos sociales y de participación social (5,3% de las mujeres y 6% de los hombres). En cuando al estado civil de las personas atendidas por el proyecto durante 2025, el 33,8% eran solteras en el caso de las mujeres, seguida por viuda 20%. En hombres, la proporción de solteros fue del 58,7%.
Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, recalcó que “mejorar la calidad de vida de las personas mayores, en especial la de aquellas en riesgo de aislamiento social o de soledad no deseada es una de las prioridades, de ahí la importancia de proyectos como el Teléfono para Personas Mayores a través del cual se proporciona un servicio de escucha y acompañamiento”.
Ante el proceso de envejecimiento que sufre la población “resulta fundamental contar con este tipo de servicios de apoyo y escucha”, a través del cual se busca no solo atender de forma puntual a las personas que llaman sino ir más allá “impulsando su participación social y procurando su integración en grupos y redes de apoyo”, especialmente de aquellas que sufren un aislamiento más severo, “facilitándoles que puedan conectar con otras personas de forma presencial, vía teléfono o por videollamada cuando lo necesiten”, indicó Candil.
Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en torno a 202.900 personas en Canarias viven solas; de estas, 79.900 son mayores de 65 años, en su mayoría mujeres, una problemática sobre la que se trabaja con el fin de favorecer su calidad de vida y potenciar un envejecimiento activo y saludable.