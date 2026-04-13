Tenerife blinda sus entornos naturales con más agentes y tecnología avanzada

El Cabildo de Tenerife ha dado un paso firme en su compromiso con la protección del entorno natural con la incorporación de 20 nuevos agentes de medio ambiente, una medida que refuerza de forma significativa la vigilancia, el control y la conservación de los espacios naturales de la isla. Esta ampliación de plantilla no solo responde a una necesidad operativa, sino que forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el servicio público y adaptarlo a los desafíos ambientales actuales.
Uno de los principales beneficiados de este refuerzo es el Parque Nacional del Teide, considerado uno de los enclaves naturales más valiosos del país. La presencia de agentes en este espacio se incrementa notablemente, pasando de apenas dos efectivos a un total de catorce. Este aumento permitirá mejorar la capacidad de vigilancia en un entorno especialmente sensible, donde la presión turística y los riesgos ambientales exigen una atención constante y especializada.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado la importancia de esta medida destacando que se trata de “un paso importante en la protección de nuestros espacios naturales”, insistiendo además en que el Teide “requiere una atención permanente y a la altura de su valor”. En esta misma línea, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha incidido en que no se trata solo de aumentar el número de efectivos, sino también de mejorar la calidad del servicio a través de la formación y el uso de nuevas herramientas.
La incorporación de estos agentes permite, además, una distribución más equilibrada de los recursos humanos en toda la isla, lo que se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante situaciones diversas, desde infracciones medioambientales hasta emergencias como incendios forestales o fenómenos meteorológicos adversos. En este sentido, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha señalado que este refuerzo facilita avanzar hacia un modelo más operativo y eficaz.
Pero el esfuerzo del Cabildo no se limita al aumento de personal. Paralelamente, se está apostando por una mejora cualitativa del servicio mediante la formación especializada. En los próximos días, se pondrá en marcha un programa formativo pionero en Canarias, que abordará desde protocolos de actuación hasta el uso de herramientas digitales y especializaciones concretas. Este enfoque busca dotar a los agentes de mayores capacidades técnicas para hacer frente a un entorno cada vez más complejo.
Otro de los pilares de esta estrategia es la creación y consolidación de unidades especializadas. Ya están en funcionamiento la Unidad de Delitos Ambientales, que trabaja en coordinación con la Fiscalía, y la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital, centrada en la detección de infracciones a través de internet y redes sociales. A estas se sumarán nuevas unidades como la Brigada de Investigación de Causas de Incendios Forestales, una Unidad de Flora y Fauna y una Unidad Canina especializada en la detección de venenos.
Nuevos drones
La innovación tecnológica juega también un papel clave en esta transformación. El Cabildo ha reforzado su capacidad operativa con la incorporación de nuevos drones, herramientas que permiten realizar tareas de vigilancia y seguimiento en zonas de difícil acceso. Estos dispositivos ofrecen información visual y térmica en tiempo real, lo que mejora tanto la eficacia como la seguridad de las intervenciones.
Actualmente, el área de Medio Natural cuenta con una flota de 12 drones, incluyendo modelos de alta capacidad utilizados especialmente en la prevención y gestión de incendios forestales. Esta tecnología permite no solo detectar focos de calor, sino también realizar trabajos como levantamientos topográficos, control de vertidos o seguimiento de construcciones ilegales.
La apuesta por los drones ha ido acompañada de un esfuerzo en formación, con 21 profesionales ya capacitados como pilotos, cumpliendo con los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Además, se ha trabajado en la elaboración de protocolos y manuales que garantizan un uso seguro y eficiente en un entorno aéreo complejo como el de Tenerife.
Los agentes de medio ambiente desempeñan un papel fundamental como policía administrativa y judicial en el ámbito ambiental, siendo el eslabón más cercano en la conservación del territorio. Su labor no solo se centra en la vigilancia, sino también en la gestión de espacios naturales y la coordinación en situaciones de emergencia.
Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife refuerza su apuesta por un modelo de gestión ambiental basado en la presencia activa en el territorio, la especialización de sus recursos y la incorporación de tecnología avanzada. Un enfoque que busca garantizar la protección de un patrimonio natural único y asegurar su conservación para las generaciones futuras