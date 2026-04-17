Tormentas y goterones en Canarias en medio de la burbuja de calor asfixiante

Canarias vivirá un domingo de contrastes meteorológicos. Mientras el resto de España se adentra en una “burbuja” de calor sin apenas precedentes para un mes de abril, el Archipiélago afrontará una jornada marcada por la inestabilidad, el viento fuerte y la probabilidad de fenómenos como el “goterón” acompañado de tormentas.
Para este domingo, 19 de abril, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una situación de marcada inestabilidad en las islas centrales a primeras horas del día. Se esperan intervalos de nubes medias y altas que podrían descargar precipitaciones débiles de tipo “goterón”, con la particularidad de que podrían venir acompañadas de alguna tormenta.
Este escenario convivirá con una presencia significativa de calima, que será especialmente intensa en las medianías y cumbres de las islas de mayor relieve, así como en toda la vertical de las islas orientales. La Aemet emite el aviso amarillo por este fenómeno para el domingo.
Temperaturas de 34 grados
A pesar de la nubosidad y el riesgo de tormentas, el calor también será protagonista en puntos específicos. Según los datos de la Agencia, se superarán los 30 grados en medianías de Tenerife, en el sur de Gran Canaria y en el interior de las islas orientales, donde localmente podrían alcanzarse los 34ºC.
El viento complicará la situación en las zonas altas. Se espera viento de componente sur moderado a fuerte, con rachas localmente muy fuertes en Tenerife, un fenómeno que no se descarta que se extienda al resto de las islas montañosas.
Canarias, la excepción a la “burbuja” de calor nacional
Esta situación en las Islas ocurre mientras la Península y Baleares se preparan para un episodio de temperaturas récord entre el 18 y el 24 de abril. Según informa Meteored, el país se encuentra bajo una potente dorsal térmica, pero Canarias ha quedado fuera de este “epicentro” de calor extremo.
El motivo es una Borrasca Fría Aislada (BFA) que este domingo se situará en el Atlántico entre las Azores y el norte de Canarias. Este sistema actuará de “freno” para el Archipiélago, permitiendo que las temperaturas se mantengan cerca de la normalidad en gran parte de las islas (con algo más de fresco en las occidentales), mientras que en el sur peninsular se rozarán los 36ºC.
De este modo, y aunque el domingo sea caluroso en las vertientes sur de las Islas, Canarias esquivará las anomalías térmicas de hasta 15ºC que afectarán al resto del territorio nacional la próxima semana.