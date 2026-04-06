El tiempo en Canarias hoy, lunes 6 de abril, presenta un escenario de contrastes que obligará a muchos canarios a sacar el paraguas o la chaqueta de entretiempo. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por una inestabilidad creciente que afectará especialmente a las vertientes norte y este del archipiélago a medida que avance el día.
Aunque la mañana ha comenzado con cielos despejados en gran parte de las islas, la situación cambiará drásticamente después del mediodía. La entrada de nubosidad de evolución dejará un panorama gris en zonas de interior, donde no se descartan precipitaciones que, aunque débiles, podrían ser persistentes en puntos localizados.
Previsión de lluvias y nubosidad para la tarde
En lo que respecta al tiempo en Canarias hoy, la mayor probabilidad de lluvias se concentra en las zonas altas y de medianías. En Tenerife, el norte y el este verán cómo los cielos se cubren durante la segunda mitad del día, dejando paso a posibles lluvias ocasionales. Una situación similar se vivirá en Gran Canaria, donde el interior de la isla podría registrar precipitaciones débiles tras el almuerzo.
Por su parte, las islas de Lanzarote y Fuerteventura mantienen un pronóstico diferenciado. En estas islas orientales, la protagonista será la calima en altura, una masa de polvo en suspensión que irá remitiendo paulatinamente durante la tarde, dejando cielos más limpios hacia el final de la jornada.
Caída de las temperaturas y rachas de viento
Uno de los factores clave del tiempo en Canarias hoy es el comportamiento de los termómetros. Las temperaturas máximas van a sufrir un ligero descenso en las costas, pero este alivio térmico será moderado en las medianías, especialmente en las vertientes orientadas al norte.
- Tenerife: Se esperan máximas de hasta 22 grados centígrados.
- Gran Canaria: Las mínimas se situarán en los 17 grados en la capital.
- El Hierro: Registrará los valores más bajos con mínimas que caerán hasta los 12 grados.
- Fuerteventura: Se mantiene como el punto más cálido con máximas de 25 grados.
En cuanto al viento, el componente noroeste será el dominante. Soplará de forma floja a moderada con carácter general, pero la Aemet advierte de intervalos de fuerte en las costas del oeste y en el extremo noreste de las islas de mayor relieve. Es recomendable extremar la precaución en zonas de litoral por el estado del mar.
El tiempo por islas: ¿Dónde lloverá más?
La configuración atmosférica del tiempo en Canarias hoy sugiere que la Palma, La Gomera y el norte de Tenerife serán las zonas con mayor acumulación de nubosidad. No se trata de un frente borrascoso severo, sino de nubosidad de retención que, al chocar con la orografía insular, genera esas lluvias débiles tan características del clima canario bajo régimen de alisios flojos.
En resumen, se recomienda llevar una prenda ligera de abrigo si se desplaza a las medianías y estar atentos a la visibilidad en las islas orientales debido a la calima residual. La estabilidad total no regresará hasta bien entrada la noche, cuando la nubosidad empiece a disiparse en la mayor parte del territorio.