¿Va a llover hoy? La Aemet lanza su predicción sobre el tiempo en Canarias para este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones para este martes, 14 de abril, confirmando que el tiempo en Canarias estará marcado por la inestabilidad en las zonas de cumbre y un marcado predominio de los vientos alisios. Según el último parte meteorológico, la jornada arrancará con cielos cubiertos en gran parte del archipiélago, especialmente en las vertientes norteñas, donde la humedad será la protagonista durante las primeras y últimas horas del día.
Predicción detallada de el tiempo en Canarias por islas
En la isla de Tenerife, el norte presentará cielos nubosos de madrugada con una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías. A medida que avance la jornada, se esperan intervalos nubosos, mientras que las cumbres centrales y el resto de las vertientes disfrutarán de cielos poco nubosos o totalmente despejados.
Las temperaturas en la provincia occidental apenas experimentarán cambios significativos. Los termómetros en Santa Cruz de Tenerife y alrededores alcanzarán los 23 grados de máxima, mientras que la mínima más baja se registrará en la isla de El Hierro, donde el mercurio caerá hasta los 11 grados.
Viento fuerte y estado de los cielos en la provincia oriental
En cuanto a Gran Canaria, la Aemet señala que el norte de la isla mantendrá el predominio de cielos nubosos, aunque se esperan claros hacia el mediodía. Las medianías del sur verán un ligero ascenso en las temperaturas máximas, situando el termómetro en Las Palmas de Gran Canaria entre los 17 de mínima y los 20 de máxima.
En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será más estable con cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos de nubes bajas al amanecer y al anochecer. Sin embargo, el factor determinante de el tiempo en Canarias para este martes será el viento. Soplará con intensidad de moderada a fuerte del noreste, con rachas muy fuertes que afectarán principalmente a las cumbres y a los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas.
Esta situación eólica será especialmente intensa durante la madrugada, sin que se descarte que las rachas violentas regresen a últimas horas del día. En las costas suroeste, por el contrario, predominará el régimen de brisas, ofreciendo un alivio frente al azote del alisio en el resto del archipiélago.