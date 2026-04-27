La Aemet confirma dónde seguirá lloviendo este lunes en Canarias: avisa de nuevas precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su pronóstico para este lunes, 27 de abril, en el que se espera un predominio de cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles en diversos puntos del archipiélago canario.
La estabilidad térmica será la tónica general, aunque el régimen de vientos y la nubosidad de evolución marcarán la jornada en las vertientes norte y las medianías.
El tiempo detallado por provincias
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el norte de la isla registrará cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada y la mañana. En el resto de zonas, la situación será de cielos poco nubosos, aunque se esperan intervalos en las vertientes sur, oeste y este por la tarde. No se descartan lluvias débiles en medianías durante la segunda mitad del día.
Por su parte, en Gran Canaria, la nubosidad se concentrará en el norte con posibilidad de lluvias ocasionales. En el resto de la isla, el tiempo se mantendrá mayoritariamente despejado, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante las horas vespertinas. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos con tendencia a abrirse claros en las costas del este y sur durante el mediodía.
Temperaturas y valores extremos
Los termómetros experimentarán pocos cambios de forma generalizada, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte de las islas de mayor relieve. Según los datos oficiales de la Aemet, los valores extremos se distribuirán de la siguiente manera:
- Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 19°C y máxima de 25°C.
- Las Palmas de Gran Canaria: Oscilación entre los 19°C y los 22°C.
- Arrecife: Máximas que alcanzarán los 24°C.
- Valverde (El Hierro): Se registrará la mínima más baja con 13°C.
Estado del viento y el mar
El viento soplará moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales. En las costas del sur de las islas montañosas predominarán las brisas.
En el mar, la situación meteorológica presentará componente norte o noreste con fuerza 4 o 5, llegando a alcanzar fuerza 6 de forma temporal en los sectores sureste y oeste. Se espera marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros de altura. En las zonas del suroeste, el viento será variable con fuerza 1 a 3, predominando la marejadilla.
La configuración atmosférica para este inicio de semana confirma la entrada de humedad por el flanco norte del archipiélago, manteniendo el clima característico de la primavera canaria con alternancia de nubes y claros.