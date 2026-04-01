Una tormenta de arena envuelve las Islas en una atmósfera irrespirable

La gran nube de polvo que envuelve a Canarias desde ayer, en uno de los episodios más intensos de los últimos seis años -por momentos recordó a la supercalima de 2020 que precedió a la pandemia-, comenzará a remitir esta noche impulsada por los vientos alisios hacia el interior del Océano Atlántico.
Mañana, Jueves Santo e inicio de las minivacaciones para muchos, los cielos isleños volverán a ser azules y el aire limpio. Será, por tanto un episodio de calima exprés. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy los avisos amarillos, que desactivará este mediodía en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura y a las 21.00 horas en el resto de islas.
Una tormenta de arena generada en Argelia con un frente impresionante de 1.300 kilómetros de longitud, el doble de la anchura de la Península Ibérica (desde Valencia hasta Oporto, como explicaba ayer gráficamente Juanjo Villena, de Meteored), ha envuelto al Archipiélago en una atmósfera casi irrespirable para desgracia de quienes padecen alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular de carácter crónico, que sufren como nadie estas concentraciones de polvo en suspensión que, en el caso del sur de Tenerife, llegaron en la jornada de ayer a superar los 1.400 microgramos por metro cúbico.
PROBLEMAS DE SALUD
La propia Aemet, además de emitir los avisos amarillos, advirtió en sus redes sociales que tanto ayer como hoy se alcanzarán “concentraciones de polvo a todos los niveles que superarán umbrales perjudiciales para la salud”.
Dado que el episodio durará hasta esta noche, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias insiste en recomendar a la población, sobre todo a niños, embarazadas y ancianos, que eviten la exposición prolongada al aire libre. Además, se pide mantener las ventanas cerradas en las casas y centros de trabajo y no realizar esfuerzos físicos al descubierto. También recuerda que el polvo en suspensión reseca las vías respiratorias y puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con patologías respiratorias, como el asma, o a personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC).
Las autoridades sanitarias insisten en que este tiempo sur puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias durante los cinco días posteriores al inicio del episodio, es decir hasta el próximo domingo. En caso de que los síntomas empeoren se debe llamar al 1-1-2.
7 VUELOS CANCELADOS Y 3 DESVÍOS
La turbidez de la atmósfera afectó incluso a las conexiones aéreas. La meteorología adversa en los aeropuertos de La Palma y La Gomera provocaron ayer el desvío de dos vuelos procedentes de Tenerife Norte, que se vieron obligados a regresar a su punto de origen, así como de un tercero con salida de Gran Canaria hacia Tenerife Sur. También se produjeron siete cancelaciones: cinco salidas desde Tenerife Norte (tres a El Hierro y dos a La Palma) y dos despegues desde Gran Canaria (uno a La Palma y otro a El Hierro).
La calima también ha elevado las temperaturas. Tres puntos de Tenerife (los municipios de Arico y el Puerto de la Cruz y el aeropuerto Tenerife Sur), además de Tasarte, en Gran Canaria, marcaron ayer las máximas, curiosamente con idéntico valor en los cuatro casos: 25,8 grados. La Aemet no prevé para hoy variaciones térmicas, si acaso un ligero ascenso por la noche.
En cuanto al viento, que ayer marcó rachas máximas de 80 kilómetros por hora en Suerte Alta (Agaete, Gran Canaria) y 71 en Alto Igualero (Vallehermoso, La Gomera), soplará hoy moderado del sureste con algún intervalo fuerte en medianías y cumbres. Las rachas más intensas se esperan en El Golfo y El Pinar, en El Hierro.
Canarias recuperará mañana la normalidad meteorológica. La Aemet anuncia cielos poco nubosos o despejados, ligera calima en altura en remisión, temperaturas en ligero descenso y viento moderado del nordeste.