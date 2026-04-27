La ULL apuesta por el futuro en el mar: nuevo doble grado de cinco años, 20 plazas y un único TFG

La Universidad de La Laguna continúa paulatinamente renovando su catálogo de títulos. Hoy 27 de abril el Consejo de Gobierno del centro académico ha dado su visto bueno a la impartición el próximo curso 2026-727 del Doble Grado en Náutica, Transporte Marítimo y Tecnologías Marinas, con un total de 330 créditos y una duración de cinco años, 20 plazas por curso y un único Trabajo de Fin de Grado.
Este doble grado se sumaría a la nómina de títulos del mismo tenor que ya se están impartiendo desde este año, a saber: Bellas Artes y Diseño; Español: Lengua y Literatura y en Estudios Clásicos; Estudios Ingleses y Estudios Francófonos Aplicados; Historia y en Geografía y Ordenación del Territorio; Historia e Historia del Arte; Derecho y Relaciones Laborales; Historia, Geografía y Ordenación del Territorio; Sociología y Antropología Social y Cultural, además de un doble máster, también en vigor.
Igualmente se acordó una leve modificación del Reglamento de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de La Laguna, y se confirmó otra modificación concreta del Reglamento que regula las enseñanzas oficiales de doctorado, en este caso relativa a la presentación de avales.
También dentro del ámbito académico, el vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, presentó una aclaración a la normativa que regula el funcionamiento de la bolsa de sustitución del personal docente e investigador de la institución docente, que fue aprobada.
Por su parte, la gerenta de la institución, Lidia Pereira, informó acerca del estado de liquidación de las cuentas anuales de 2025, informadas la semana pasada al Claustro del centro académico, para su remisión definitiva tras este paso al Consejo Social. Se trata de un documento elaborado en un escenario de enorme incertidumbre, a la espera de un marco financiero estable y a más largo plazo, alegó la responsable.
Con todo, Pereira hizo hincapié en la mejora en la tendencia de ejecución del gasto público, la importancia en este documento de la financiación afectada, la puesta en práctica de medidas de agilidad en la tramitación universitaria, al tiempo que comentó los próximos pasos que pretende dar la Gerencia, y que tienen que ver con la incorporación de medidas de sostenibilidad en la contabilidad y la puesta en marcha de centros de costes con automatización de la información y datos concomitantes con el desarrollo de la actividad.
Las previsiones iniciales de ingreso del ejercicio fueron de 174.452.000 euros y las definitivas se cerraron en 281.282.137 euros. En cuanto al gasto, el crédito inicial era de 173.819.000, sobre los que hubo modificaciones por valor de 100.726.779, lo que ofreció un crédito final de 273.329.779 euros.
El órgano colegiado conoció los complementos retributivos destinados a profesorado, al tiempo que fue informado de la propuesta de retribuciones de los contratos derivados de la Ley de la Ciencia, que a su vez será objeto de negociación con la Gerencia. El Consejo de Gobierno también dio su visto bueno a algunos aspectos formales de las contrataciones plurianuales, además de una puntualización a la propia relación de puestos de trabajo del personal técnico de gestión funcionario.