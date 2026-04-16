La canaria Valeria Castro conquista al jurado del Princesa de Girona: finalista del gran premio al talento joven

La cantante palmera Valeria Castro ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas del prestigioso Premio Princesa de Girona de Arte 2026. La artista canaria competirá por este galardón, dotado con 20.000 euros, cuyo fallo se dará a conocer en Granada el próximo 29 de abril en un acto que contará con la asistencia prevista de la reina Letizia.
Nacida en La Palma en 1999, Valeria Castro Rodríguez se ha consolidado como una de las voces emergentes más destacadas de la música en español. Su propuesta, caracterizada por una sensibilidad íntima y una conexión profunda con la raíz y la memoria, comenzó a gestarse en las redes sociales, donde sus composiciones conectaron de forma orgánica con una comunidad internacional que no ha dejado de crecer.
Con su álbum debut, Con cariño y con cuidado, la artista completó una gira de más de 80 conciertos en diez países. Actualmente, presenta su segundo trabajo, El cuerpo después de todo, producido por el ganador de ocho Latin Grammy, Carles Campi Campón. Este proyecto, grabado entre España y México, incluye una gira por 17 países y un hito en su carrera.
Reconocimientos y colaboraciones
A pesar de su juventud, la trayectoria de Castro cuenta con hitos de gran relevancia en la industria:
- Tres nominaciones consecutivas al Latin Grammy.
- Dos nominaciones a los Premios Goya.
- Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año.
- Medalla de Oro de Canarias y diversos premios de música independiente.
Además, su versatilidad le ha permitido colaborar con figuras de la talla de Alejandro Sanz, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla o Sílvia Pérez Cruz, consolidando una propuesta transgeneracional que reivindica siempre su origen canario y la identidad de las islas.
El fallo en Granada
Junto a la palmera, optan al premio el pianista Juan Floristán, el tenor Xabier Anduaga, la cineasta Gemma Blasco y el fotógrafo César Dezfuli.
Según explicó la directora de Premios de la Fundación Princesa de Girona, Ingrid Aznar, los cinco jóvenes deberán defender sus proyectos ante un jurado experto durante el Tour del Talento, que se desarrolla en Granada del 21 al 30 de abril.
El nombre del ganador se desvelará al finalizar el acto del día 29, aunque la entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Liceu de Barcelona.