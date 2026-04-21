Valle de Guerra se une para impulsar un parque agrícola

El pueblo de Valle de Guerra ha defendido siempre sus tradiciones, su identidad agrícola y su derecho a participar en las decisiones que afecten a su futuro. Esto hizo que hace ya trece años se unieran para luchar contra la redacción de un nuevo PGO de La Laguna que consideraban “muy desarrollista” y que cambiaba “por completo” la identidad del pueblo, naciendo así la Asociación Pueblo Unido Valle de Guerra.
Una vez que lograron que este plan de ordenación no saliera adelante, desde la asociación decidieron en 2020 “pasar de la lucha reactiva a la participativa” de cara al nuevo PGO, para formar “parte real” de las decisiones políticas que afectaban a Valle de Guerra.
De esa decisión surgió el proyecto El pueblo que deseamos, que ha supuesto reuniones vecinales por diferentes barrios para hacer un diagnóstico de su situación y recoger sus aportaciones. Y en el marco de estas reuniones nació la propuesta vecinal de iniciar el proyecto piloto de un parque agrícola “en una zona que, paradójicamente, estuvo destinada a albergar naves industriales” en el anterior PGO, explica Isabel Valencia, miembro de la asociación y coordinadora del proyecto.
En concreto, se trata de un gran espacio de unos 60.000 metros cuadrados que se encuentra al final de la carretera general TF-16 que cruza el pueblo, desde enfrente del colegio y el cementerio hasta a la altura de una empresa de transportes.
En esta zona, ocho vecinos han cedido a la asociación sus fincas en desuso para este proyecto. En total son unos 4.000 metros cuadrados donde la asociación lleva trabajando desde enero en el desarrollo de este proyecto piloto de parque agrícola, con la aspiración de poder ampliarlo en un futuro al total de los 60.000 metros cuadrados, aunque desde la asociación reconocen que este objetivo es más complejo y necesitarán de colaboración y apoyo económico de las administraciones.
Este proyecto piloto ha sido bautizado como Parque de las Huertas, un nombre que refleja el deseo, especialmente de las personas mayores, de conservar la memoria agrícola del lugar. El diseño contempla la restauración de atarjeas tradicionales y muros de piedra, la recuperación de cultivos y de una granja de vacas que hay en la zona, todo integrado con caminos de madera y un bosque termófilo, además de un humedal y un invernadero que funcionará como aula bioclimática.
Isabel Valencia destacó que el proyecto ha contado, además de con la colaboración de los vecinos y vecinas y de la asociación juvenil El Tarajal, con el respaldo de profesionales que han aportado su conocimiento de forma desinteresada. Entre ellos se encuentran especialistas como Araceli Reymundo, Joaquín Galera y el arquitecto Alejandro Rodríguez, quien dirige el diseño del parque, en diálogo constante con las necesidades y aspiraciones vecinales.
“Sería un parque agrícola, para pasear con los niños, disfrutar de la naturaleza y que encima las huertas también den algo de productividad”, afirma Isabel Valencia. Y, a la vez, recuperar y mantener las tradiciones y la memoria del pueblo.
De momento, gracias a financiación de la Fundación CajaCanarias, ya se ha construido un invernadero de 75 metros cuadrados en el que voluntarios están trabajando en la actualidad para transformarlo en un aula bioclimática donde jóvenes y mayores podrán formarse en agricultura y desarrollar proyectos sostenibles.
Asimismo, se están ejecutando también la entrada y los caminos de madera, el diseño del riego y a la vez se trabaja de forma participativa en la construcción de una gran maqueta del parque. Y en octubre está previsto que comiencen con la fase de la plantación, desde una perspectiva agroecológica, mezclando los huertos tradicionales con el bosque termófilo.
Presentación al Ayuntamiento
Todo esto se le mostró y explicó, el pasado sábado, al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y diversos concejales del ayuntamiento, en el marco de una reunión a la que fueron invitados por la asociación para que conocieran de primera mano este proyecto.
“En Valle Guerra, la implicación vecinal es una práctica sostenida que demuestra que otra forma de hacer política local desde el pueblo no solo es posible, sino que ya está en marcha”, enfatiza Isabel Valencia.