Acto vandálico en un radar tinerfeño. Según ha denunciado la cuenta de X @TenerifeVial , referencia en la materia, hace solo dos días, el radar TF-24 Tenerife, ubicado en la conocida carretera de La Esperanza, ha sido objeto de un severo ataque vandálico que lo ha dejado completamente fuera de servicio. El dispositivo, que formaba parte del plan de refuerzo de la DGT para este 2026, presenta daños que impiden la lectura de matrículas y la medición de velocidad.
🚨📡📸 Dejan fuera de servicio uno de los nuevos radares de control de velocidad instalados en Tenerife.— Tenerife Vial (@TenerifeVial) April 18, 2026
Actos vandálicos ocurridos en la TF-24, Pk 4 ( Carretera de La Esperanza) pic.twitter.com/lSQnIzxhrB
El vandalismo deja inoperativo el radar TF-24 Tenerife
Los hechos ocurrieron en uno de los puntos más sensibles de la vía que conecta el área metropolitana con el Parque Nacional del Teide. Según las primeras informaciones, los autores del sabotaje habrían utilizado pintura y herramientas contundentes para inhabilitar la lente de la cámara y los sensores del radar TF-24 Tenerife.
Este cinemómetro era uno de los más criticados por los usuarios de la vía debido a su ubicación en un tramo donde la velocidad se reduce drásticamente. No obstante, las autoridades recuerdan que el daño a mobiliario público de seguridad vial no solo es un delito, sino que pone en riesgo a los conductores al eliminar un elemento disuasorio en una carretera con alta siniestralidad.
Consecuencias del sabotaje en la Carretera de La Esperanza
La Guardia Civil de Tráfico ya ha iniciado las diligencias para intentar identificar a los responsables de este acto. Las cámaras de vigilancia cercanas y los restos encontrados en el lugar del radar TF-24 Tenerife están siendo analizados minuciosamente.
Las consecuencias para los infractores no son menores:
- Penas de prisión: El Código Penal contempla penas de hasta 3 años por delitos contra la seguridad vial y daños a la propiedad pública.
- Multas económicas: El coste de reparación o sustitución de un radar de estas características puede superar los 15.000 euros, cuantía que se reclamaría a los autores.
- Vigilancia reforzada: Tras este incidente, se espera que la vigilancia en la TF-24 aumente mediante patrullas de la Agrupación de Tráfico y el uso de radares móviles camuflados.