Representantes del Vaticano comprueban los recorridos y lugares que visitará León XIV en Tenerife

Los representantes del Vaticano han realizado una estancia en Tenerife este miércoles para revisar los preparativos de la visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio. La comitiva comprobó distintos espacios vinculados a la agenda del viaje papal, entre ellos la explanada del Puerto de Santa Cruz, el Centro de Las Raíces y el casco de La Laguna.
La visita forma parte de los trabajos previos para fijar la programación definitiva de un viaje histórico. Será la primera vez que un papa pise el Archipiélago y presida dos misas multitudinarias en las Islas.
La primera celebración será el jueves 11 de junio, en Gran Canaria. La segunda tendrá lugar el viernes 12 de junio, en Tenerife. Ambos actos estarán marcados por la Eucaristía y por el mensaje de la Iglesia sobre la acogida a las personas migrantes y refugiadas.
Durante esta segunda visita al Archipiélago, los representantes vaticanos mantuvieron reuniones con los comités locales encargados de la organización. El objetivo fue verificar preparativos, recorridos, movilidad y espacios previstos para los actos principales.
En Tenerife, las imágenes difundidas corresponden a la explanada del Puerto de Santa Cruz, donde se celebrará la Santa Misa. También se revisaron el Centro de Las Raíces y un recorrido por el casco de La Laguna.
Las inscripciones para participar en la Vigilia ya están abiertas a través de la web habilitada por la organización.