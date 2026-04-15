Veintisiete obras compiten el viernes en los Quirino en el Auditorio de Tenerife

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana regresan el viernes a Santa Cruz de Tenerife en su novena edición, donde 27 obras finalistas, de 265 aspirantes, compiten por una decena de reconocimientos, en categorías donde destacan las de mejor largometraje, mejor cortometraje y mejor serie, que se entregan el viernes en el Auditorio de Tenerife.
Así lo expusieron ayer el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso; la directora del certamen, Silvia Cornillón; el viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y la directora territorial de comercio e ICEX, Cristina García, entre otros.
Cornillón destacó la alta participación registrada este año, con propuestas de 19 países, donde España lidera con 22 obras, seguida de Portugal, con 11. La directora de los Quirino detalló que lo que “empezó como una ceremonia de premios” es ahora “un ecosistema estratégico con cuatro pilares”, entre los que están los premios y el foro de coproducción y negocios, que catalogó como “una referencia en la industria”.
Pero también el Laboratorio de Futuros, un espacio de “inteligencia colectiva donde la industria reflexiona sobre su futuro”, que fue presentado como iniciativa de estudio en el informe “más importante de política cultural a nivel mundial organizado por la Unesco”, así como el Quirino Lab, que sienta las bases para la formación de productores ejecutivos iberoamericanos.
“Esta edición concentra tres días de actividades profesionales: el foro de coproducción y negocios, que va a reunir a unos 300 profesionales de 30 países; el Laboratorio de Futuros; el encuentro internacional de canales de televisión y plataformas, y la mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana”, culminando con la ceremonia de premios en el Auditorio de Tenerife”, indicó Cornillón.
Del 21 de abril al 19 de mayo, TEA Tenerife Espacio de las ARtes ofrecerá proyecciones gratuitas de las obras nominadas.