Los vinos canarios ‘arrasan’ en el Concurso Internacional Bacchus: los 14 premiados de las Islas

El sector vitivinícola del Archipiélago ha vuelto a demostrar su potencial en la escena internacional. Un total de 14 vinos de Canarias han sido distinguidos en la 24ª edición del Concurso Internacional de Vinos, Vermuts y Espirituosos Bacchus, según ha informado la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.
El certamen, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) en Madrid, ha situado a las producciones isleñas entre la élite mundial.
El hito de Lanzarote: Gran Oro
La gran referencia de esta edición ha sido el Timanfaya Malvasía Dulce Natural 2018, de Bodegas Timanfaya S.L. (DOP Lanzarote), que ha obtenido el Gran Oro, el máximo galardón que otorga el jurado del certamen.
Este reconocimiento no solo premia la calidad del caldo, sino que pone en valor la singularidad de la malvasía volcánica, un producto único en el mundo que sigue conquistando a los críticos más exigentes.
El Hierro se corona con 5 medallas de Oro
Dentro de la categoría de medalla de Oro, la DOP El Hierro ha sido la gran protagonista al sumar cinco producciones galardonadas, lo que supone un éxito sin precedentes para la Isla:
- Mirador de Adra – 7 Marías blanco 2025, de Andrés Ernesto Acosta Armas.
- Elysar Baboso negro tinto 2024, de Explotaciones Elisar.
- Viña Frontera “Louis Goudard” blanco 2024, de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera.
- Viña Frontera “Baboso Tinto” 2022, de la misma cooperativa.
- Viña Frontera “Varietales Tintos” 2022, también de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera.
Excelencia en La Gomera, La Palma e DOP Islas Canarias
La calidad se ha repartido por toda la geografía insular.
En la categoría de Oro también han brillado el 4 Lías blanco 2023 (DOP Islas Canarias), de Bodegas El Lomo, y el Montoro blanco barrica 2024 (DOP La Gomera), de Mario Rodríguez Mendoza.
Por su parte, la DOP La Palma ha sumado una medalla de oro gracias al Vega Norte blanco Albillo Criollo 2025, de la SAT Bodegas Noroeste de La Palma, confirmando la pujanza de los blancos de la isla bonita.
Abona suma nuevos éxitos para los vinos del sur de Tenerife
La DOP Abona ha mantenido su presencia en el medallero internacional con el Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2023 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona), que se ha alzado con una medalla de Oro. Asimismo, la bodega sumó una medalla de Plata con el Cumbres de Abona rosado 2025.
Lanzarote también redondeó su participación con el Oro del Princesa Fayna espumoso 2019, de Bodegas Vega de Yuco, mientras que las Platas se completaron con el Laderas de Montoro blanco 2025 (La Gomera) y el Mirador de Adra – Hoya Grande tinto 2024 (El Hierro).
Un espaldarazo internacional al sector vitivinícola del Archipiélago
Narvay Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, ha destacado que estos premios “consolidan el posicionamiento de los vinos canarios” y evidencian el alto nivel de un sector que combina tradición e innovación.
Según Quintero, estas distinciones son un respaldo al esfuerzo de viticultores, bodegueros y de los Consejos Reguladores, cuya labor de diferenciación es clave para competir en el mercado global.