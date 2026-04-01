Tenerife acapara casi la mitad de las denuncias por violencia de género de Canarias

Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante 2025 disminuyeron un 0,5%, al igual que el número de víctimas, mientras aumentaron las órdenes de protección. El número de mujeres víctimas de la violencia de género pasó de 10.787 a 10.326 (-4,3%), 461 menos. Hubo tres presuntos homicidios en Gran Canaria y uno en Tenerife.
Canarias registró una tasa de 90,3 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 (en 2024 había sido de 95,1), la cuarta más alta del país, y supone un decremento de 4,8 puntos. La media nacional fue de 74 víctimas, y la tasa más baja de Castilla y León (48,4).
De las 10.326 víctimas de violencia en Canarias, 7.267 fueron españolas (9 de ellas menores) y 3.059 extranjeras. De ellas 1.354 víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 12,2% menos que en 2024, cuando no habían confirmado las denuncias 1.543 féminas.
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron 2.855 sentencias condenatorias (un 7,4% menos que en 2024), 144 sentencias absolutorias (un 4,6% menos), 537 autos de sobreseimiento libre (0,6%) y 3.910 de sobreseimiento provisional (+6,5%). El 95,2% fueron sentencias condenatorias, y el 87,9%, sobreseimiento provisional.
En lo que alude a personas enjuiciadas, 3.018 se sentaron en el banquillo (un 7% menos que en 2024), siendo condenadas el 95,2%. En lo que se refiere a los casos que fueron elevados a los juzgados de lo Penal (procesos en los que se solicita hasta cinco años de prisión) se sentaron en el banquillo 735 personas (un 18,3% menos), de las cuales 506, un 68,8%, fueron condenados.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera muy relevante el elevado porcentaje de denuncias presentadas por las mujeres víctimas que, año tras año y de forma lineal a lo largo de la serie histórica, se sitúa en torno al 70%. Esther Rojo asegura, a la vista de los datos sobre las denuncias, que las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres, pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio, como puede desprenderse del informe sobre víctimas mortales de la violencia de género correspondiente al ejercicio 2025.