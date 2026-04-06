Importantes retenciones por el vuelco de un vehículo en la TF-1

Un accidente de tráfico en la TF-1 está generando importantes colas a esta hora de la mañana en el sur de Tenerife. El incidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 54, en el municipio de Granadilla de Abona, donde un vehículo ha volcado por causas que aún se investigan.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, el aviso se recibió en torno a las 10:00 horas, activando de inmediato a los recursos de emergencia.
Como consecuencia del siniestro, dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario para su valoración y atención médica.
En el lugar del accidente se encuentran efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que trabaja para restablecer la normalidad en la vía.
El vuelco está provocando fuertes retenciones en la TF-1, una de las principales arterias de la Isla, especialmente en sentido sur, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas.