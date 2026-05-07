Crisis del hantavirus: el plan para los españoles del ‘MV Hondius’ y la tensión por su llegada a Tenerife

La gestión del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que navega rumbo al puerto de Granadilla de Abona, ha derivado en una evidente descoordinación entre los ministerios de Sanidad y Defensa.
Mientras el buque se espera para este domingo en aguas canarias, el protocolo de actuación al desembarcar a los 14 españoles que viajan a bordo sigue siendo una incógnita.
¿Cuarentena voluntaria u obligatoria?
La confusión ha estallado tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que la hospitalización en el Gómez Ulla (Madrid) sería “voluntaria”.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha corregido esta postura advirtiendo de que “tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública”.
Canarias exige seguridad y la Autoridad Portuaria advierte
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha mostrado su rechazo frontal a que el barco atraque directamente, exigiendo que fondee a una distancia segura.
Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha recordado que el MV Hondius no tiene autorización para atracar en este momento, solo para fondear en aguas isleñas.
El operativo en Tenerife: Jucil pide protocolos
La asociación de Guardias Civiles (JUCIL) ha alzado la voz ante la falta de instrucciones claras. Los agentes que participarán en el operativo de seguridad en Granadilla este fin de semana denuncian que aún no han recibido protocolos específicos de prevención para garantizar su salud ante el contacto con pasajeros de un buque que ya registra tres fallecidos.
La clave del origen
El matrimonio neerlandés Nuevas informaciones de la OMS y expertos apuntan a que el brote no se originó en el barco. El matrimonio neerlandés fallecido (un hombre de 70 años y su mujer de 69) habría contraído el virus en un viaje previo de 64 días por Argentina y Chile, donde la variante “Andes Sur” es endémica y, a diferencia de otras, sí permite el contagio entre humanos.
Datos clave
- Llegada prevista: domingo 10 de mayo al puerto de Granadilla (Tenerife).
- Pasajeros españoles: 14 (actualmente asintomáticos).
- Traslado a Madrid: previsto para el lunes 11 de mayo en avión militar.