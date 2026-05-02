El CD Tenerife solo tardó una temporada en recuperar la categoría perdida tras consumar el ascenso a LaLiga Hypermotion en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Barakaldo.
Un CD Tenerife que dominó el grupo primero de cabo a rabo, ya que fue líder desde la segunda jornada tras imponerse al Mérida por (3-0) en el debut del representativo en el Heliodoro Rodríguez López. La Ponferradina fue el primer líder de la categoría, tras ganar al Avilés Industrial a domicilio por 0-3. Además, en las cinco temporadas que existe la nueva denominación de la categoría, el CD Tenerife tuvo el mejor comienzo histórico ganando sus seis primeros partidos de Liga. Nadie lo había hecho antes.
La primera vuelta de los blanquiazules fue extraordinaria ganando un botín de puntos que le permitió vivir de las rentas en una segunda vuelta más terrenal, aunque no acorde a su condición de líder. Con unos números que hablan bien a las claras del dominio blanquiazul en las primeras 19 jornadas: 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Aventajó en ocho puntos al inmediato perseguidor (Celta Fortuna) y con una diferencia de goles de +25 (35 a favor y 10 en contra). Los de Álvaro Cervera lograron 44 puntos de 57 posibles, constituyendo la segunda mejor primera vuelta de la historia de la categoría, solo superado por el CD Castellón que hizo 46 créditos en la temporada 2023/24. El conjunto albinegro ascendió de forma directa a Segunda División con un total de 82 puntos. Esta cifra de puntos, sumada en 38 jornadas, igualó el récord histórico de puntuación de la categoría, alcanzado previamente por el Racing (2021-22).
En casa
La trayectoria blanquiazul en el Heliodoro se resume con los nueve partidos disputados en la primera vuelta: 21 puntos tras siete triunfos ante Mérida, Ourense, Zamora, Celta Fortuna, Arenteiro, Ponferradina y Talavera. No empató con nadie en el Heliodoro, y cayó ante sus aficionados con el Unionistas de Salamanca y el Athletic B. Los blanquiazules perforaron las redes contrarias en 17 ocasiones, y vio perforada la suya en cuatro.
De visitante
Los de Álvaro Cervera se movieron como pez en el agua lejos del Heliodoro, ya que fue el mejor visitante de toda la Primera Federación, incluido el grupo segundo, y sus números así lo reflejan. Y es que el representativo logró sumar 23 puntos de 30 posibles en los diez partidos que disputó lejos de la isla, con un balance de siete victorias (Guadalajara, Pontevedra, Real Madrid Castilla, Racing de Ferrol, Arenas, Avilés Osasuna B) dos empates (Cacereño, Lugo) y una sola derrota (Barakaldo). En el apartado goleador, los datos hablan bien a las claras del dominio blanquiazul, anotando 18 goles, y también fue el menos que encajó con tan solo seis tantos. Una combinación de eficacia ofensiva y solidez defensiva que explica su dominio lejos de casa.
Segunda vuelta más tortuosa
El representativo empeoró los números en la segunda vuelta, ya que sumó de 45 puntos posibles en 15 partidos logró 29 con un balance de siete victorias, ocho empates y una derrota: le ganó a Zamora, Real Madrid Castilla, Guadalajara, Arenteiro, Osasuna B, Arenas y Barakaldo. Se repartió los puntos con Athletic B, Avilés, Lugo, Celta Fortuna, Talavera, Cacereño, Ponferradina y Mérida, y cayó con el Racing de Ferrol en el Heliodoro.
Los blanquiazules llegaron al decisivo choque frente al Barakaldo con nueve puntos de ventaja sobre el Celta Fortuna, al que le ganó el avareaje particular, tras 34 partidos jugados con un balance global de 21 triunfos, diez empates y cuatro derrotas, 57 goles a favor, 20 en contra y una diferencia de goles de +37.
En el Heliodoro sumaron 18 puntos y lejos de la isla 11.
El Tenerife puede llegar a sumar 82 puntos, los mismos que el Racing (21-22) y Castellón (23-24), si es capaz de ganar los últimos tres partidos. Una empresa complicada, pero numéricamente factible.