La Unión Europea ha decidido transformar radicalmente su estrategia contra el desempleo. Este martes, la Eurocámara ha dado el visto bueno definitivo a la reforma de las ayudas fondo globalización (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización), un giro de 180 grados que permite, por primera vez, que el dinero llegue a los trabajadores antes de que se produzca su salida de la empresa. Con una mayoría aplastante de 566 votos a favor, Bruselas deja de ser un “espectador” de las crisis para convertirse en un actor preventivo.
Este cambio normativo es de vital importancia para el tejido productivo de Canarias, donde las reestructuraciones en sectores clave suelen dejar tras de sí un rastro de incertidumbre. Ahora, la ley permite actuar mientras el contrato sigue vigente.
¿Cómo funcionan las nuevas ayudas fondo globalización?
Hasta la fecha, este fondo europeo solo se activaba cuando los despidos ya eran una realidad dolorosa. Con la nueva normativa, las ayudas fondo globalización amplían su alcance para cubrir a empleados que se encuentran en riesgo inminente de perder su puesto de trabajo debido a procesos de reestructuración empresarial.
El objetivo es facilitar una transición rápida hacia nuevos empleos mediante la recualificación profesional. La Eurocámara entiende que es mucho más eficiente formar a un trabajador mientras aún está en activo que intentar reinsertarlo tras meses en las listas del paro. Por ello, el fondo financiará programas de orientación laboral, formación específica y apoyo en la búsqueda de nuevas oportunidades incluso antes de que la carta de despido llegue a manos del trabajador.
Protección para proveedores y empresas auxiliares
Una de las novedades más celebradas de este texto es que las ayudas fondo globalización dejan de centrarse solo en la “gran empresa” que recorta plantilla. La reforma incluye ahora a los empleados de empresas proveedoras o compañías de la misma cadena de producción que se vean afectadas indirectamente.
En el contexto canario, esto supone que si una gran cadena hotelera o una plataforma logística entra en crisis, las pequeñas empresas que le dan servicio —y cuyos empleos suelen ser más vulnerables— también podrán acogerse a estos fondos europeos para proteger a su personal.
Plazos urgentes: 14 semanas para salvar el empleo
La burocracia ha sido, históricamente, el gran enemigo de los fondos europeos. Para solucionar esto, el nuevo marco introduce mejoras prácticas que agilizan el acceso a las ayudas fondo globalización. Se ha fijado un plazo máximo de 14 semanas para presentar las solicitudes desde el momento en que se comunican los despidos previstos a las autoridades públicas.
Además, el texto aprobado introduce las siguientes mejoras técnicas:
- Pagos fraccionados: Para asegurar que la liquidez llegue de forma constante durante el proceso de transición.
- Presupuesto reservado: Una partida anual significativa se destinará exclusivamente a casos de despido inminente.
- Límites de financiación: Se establece un tope por solicitud para garantizar que el fondo llegue a un mayor número de beneficiarios y no se agote en un solo proceso masivo.
Negritas SEO: La reforma de las ayudas fondo globalización busca evitar el desempleo de larga duración actuando en las primeras fases de la crisis empresarial. Al financiar la formación y la recualificación profesional, Europa pretende que el trabajador sea “empleable” en sectores con futuro antes de que su sector actual desaparezca.
El papel de Canarias en el nuevo escenario europeo
Para las Islas Canarias, esta reforma es un balón de oxígeno. El archipiélago, muy sensible a las fluctuaciones del mercado global y a la conectividad aérea, necesita herramientas que permitan pivotar rápidamente ante cierres imprevistos. La posibilidad de recibir apoyo para reciclar perfiles profesionales hacia la economía azul, la digitalización o las energías renovables, sin pasar por el trauma del despido previo, es una ventaja competitiva que las autoridades locales deberán gestionar con agilidad.
El texto ahora debe ser adoptado formalmente por el Consejo de la Unión Europea para su entrada definitiva en vigor, un trámite que se prevé rápido tras el amplísimo consenso alcanzado en el pleno. Las empresas y sindicatos canarios deberán estar atentos a los nuevos calendarios de solicitud para no perder este tren de financiación europea.