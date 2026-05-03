Cambios en el carnet de conducir: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El carnet de conducir sigue siendo una herramienta de autonomía fundamental en España, permitiendo la movilidad de millones de ciudadanos. Sin embargo, este 2026 trae consigo cambios normativos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ponen el foco en dos grupos generacionales muy específicos. Si eres de los nacidos entre 1956 y 1961, las condiciones para mantener la vigencia de tu permiso han cambiado y es vital conocer cómo te afecta para evitar sanciones.
Desde la DGT se insiste en que no existe una edad límite legal para dejar de conducir. El criterio para retirar la licencia no es la fecha de nacimiento, sino el estado físico y cognitivo del conductor. No obstante, para reforzar la seguridad en las carreteras, Tráfico ha establecido que, al alcanzar ciertas edades, los reconocimientos médicos deben ser más frecuentes.
El carnet de conducir para los nacidos en 1961: ¿Qué cambia a los 65 años?
Los conductores que cumplen 65 años este 2026, es decir, los nacidos en el año 1961, entran en una nueva fase de regulación. Hasta ahora, el carnet de conducir del tipo B (turismos) se renovaba cada 10 años. Sin embargo, al alcanzar los 65, la norma establece que el periodo de vigencia se reduce a 5 años.
Este cambio busca que los conductores veteranos pasen por el centro de reconocimiento médico con mayor asiduidad. Para los permisos profesionales (camiones y autobuses), la exigencia es todavía mayor, reduciéndose el plazo de renovación a solo 3 años. Se trata de un mecanismo preventivo para asegurar que las capacidades visuales, auditivas y de reflejos siguen siendo óptimas para la conducción segura.
Los nacidos en 1956: Exención de tasas al renovar el carnet de conducir
En el otro lado de la balanza encontramos a los conductores que cumplen 70 años en 2026, los nacidos en 1956. Para este colectivo, la DGT ofrece una ventaja económica significativa: quedan totalmente exentos del pago de las tasas de tráfico para renovar el carnet de conducir.
Aunque estos conductores seguirán teniendo que abonar el coste del reconocimiento médico en el centro psicotécnico correspondiente, se ahorrarán el canon que cobra la administración pública. Además, Tráfico permite que los mayores de 70 años realicen este trámite sin necesidad de solicitar cita previa, agilizando un proceso que, a partir de esta edad, deberá repetirse cada 5 años de forma obligatoria.
¿Qué ocurre si no superas el reconocimiento médico?
Para renovar el carnet de conducir, el paso por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) es innegociable. Allí se evalúan las aptitudes mediante los tests psicotécnicos que analizan la coordinación bimanual, la agudeza visual y la salud general.
Si el conductor presenta alguna limitación, el médico no tiene por qué retirar el permiso de forma definitiva. En muchos casos, se opta por un “apto con condiciones”. Esto puede implicar:
- Limitaciones de velocidad.
- Prohibición de conducir durante la noche.
- Obligatoriedad de llevar ciertos tipos de espejos o adaptaciones en el vehículo.
- Reducción del tiempo de vigencia del carnet a uno o dos años si existe una enfermedad degenerativa controlada.
Trámites y consejos para el conductor en Canarias
Si resides en Canarias y formas parte de los grupos afectados (nacidos entre 1956 y 1961), recuerda que puedes renovar tu carnet de conducir hasta 90 días antes de su fecha de caducidad. No esperes al último momento, ya que conducir con el permiso caducado conlleva multas de 200 euros, además de posibles problemas con la cobertura de tu seguro en caso de accidente.
En las Islas, los centros autorizados tramitan la renovación de forma telemática con la DGT. Al finalizar el examen médico, se entrega un permiso provisional de papel con el que se puede circular legalmente por todo el territorio nacional hasta que el carnet plástico definitivo llegue por correo al domicilio del interesado.
Mantener el carnet de conducir en regla en 2026 no es solo una obligación legal para los nacidos entre 1956 y 1961, sino una garantía de seguridad para ellos mismos y para el resto de los usuarios de las carreteras canarias.