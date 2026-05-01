Santa Cruz blinda el centro ante el posible ascenso del CD Tenerife: todos los cortes y desvíos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad que dirige Evelyn Alonso, ha diseñado un exhaustivo plan de tráfico y seguridad en coordinación con la Policía Local. Este dispositivo especial se activará en el caso de que el CD Tenerife logre el ascenso tras el encuentro programado para este viernes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Las modificaciones circulatorias se concentrarán en las vías adyacentes al Cabildo de Tenerife, zona habitual de celebraciones de la afición blanquiazul.
Ante la previsión de una gran afluencia de personas, las autoridades recomiendan encarecidamente el uso del transporte público. En este sentido, Titsa ha confirmado que reforzará las líneas 906, 908, 935 y 936 en su último trayecto si la situación lo requiere.
Cortes principales
El eje central de las restricciones será la avenida Marítima. Se contempla el cierre total del tramo comprendido entre el callejón Bouza y la calle Imeldo Seris. No obstante, el acceso al parking de la plaza de España permanecerá operativo para los usuarios.
Como consecuencia directa de esta medida, los vehículos que circulen desde la avenida Francisco La Roche serán desviados obligatoriamente hacia el túnel de la Vía Litoral.
Asimismo, el tráfico en el tramo de la avenida frente a los números 1, 4 y 6 se reconducirá hacia la calle La Marina.
Desvíos
La operatividad en la calle Villalba Hervás también sufrirá variaciones importantes. Los conductores serán desviados hacia La Marina, quedando clausurado el acceso a la avenida Marítima.
En cuanto al estacionamiento subterráneo de la plaza de España, se mantendrá la entrada y salida desde la Alameda, así como la salida hacia la avenida Marítima, aunque el acceso por dicha plaza quedará inhabilitado.
El plan de seguridad incluye además el cierre de la calle La Marina en el sector ubicado entre General Gutiérrez y Villalba Hervás. Por su parte, en la plaza del Cabildo se impedirá la conexión entre las avenidas Bravo Murillo y Marítima.
Restricciones
La avenida Bravo Murillo se verá afectada en el tramo entre la calle Imeldo Seris y la plaza del Cabildo. En este punto, el tráfico se desviará hacia la propia calle Imeldo Seris y la avenida Marítima para evitar el colapso de la zona de festejos.
Finalmente, en la calle General Gutiérrez, la Policía Local procederá al corte del tránsito entre la plaza del Cabildo e Imeldo Seris. Esta medida obligará a desviar los vehículos procedentes de la calle Dr. Allart hacia las vías Cruz Verde, San Francisco y Villalba Hervás.
Este dispositivo especial busca garantizar la seguridad ciudadana y la fluidez del tráfico en un escenario de movilización masiva hacia el centro neurálgico de la capital tinerfeña.