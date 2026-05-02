Santa Cruz amplía los cortes de tráfico por las obras del tranvía: tramos y horarios afectados

La capital tinerfeña afronta una nueva fase en los trabajos de mejora de sus infraestructuras de transporte. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, ha anunciado la ampliación de los cortes de tráfico en la avenida Islas Canarias.
Esta medida, coordinada con Metrotenerife y la Policía Local, se hace necesaria para dar continuidad a las tareas de mantenimiento de las vías del tranvía.
La concejala del área, Evelyn Alonso, ha confirmado que las intervenciones se concentran ahora en el entorno de Cruz del Señor.
Esta prórroga llega tras haber finalizado las actuaciones previstas en Puente Zurita, trasladando el dispositivo técnico para garantizar la seguridad y durabilidad de la plataforma ferroviaria en este punto neurálgico de la ciudad.
Tramos afectados y horarios nocturnos
Para mitigar el impacto sobre la movilidad ciudadana, la corporación local ha decidido mantener el esquema de trabajos nocturnos. Las restricciones de circulación comenzarán cada noche a las 22:00 horas y se darán por finalizadas a las 06:00 horas de la mañana siguiente.
El tramo específico sujeto a las modificaciones es el comprendido entre las calles Juan Rumeu García y la subida Cuesta Piedra.
Durante la ejecución de las obras, se procederá al corte del carril izquierdo en sentido ascendente. No obstante, para facilitar el flujo vehicular, el carril derecho se mantendrá abierto al tráfico en todo momento, evitando el cierre total de la vía.
Servicios de Titsa y Tranvía
Uno de los aspectos clave de esta ampliación es que no afectará al transporte público. Desde el consistorio se ha garantizado que el servicio de Metrotenerife se seguirá prestando con total normalidad, respetando los horarios y frecuencias habituales de la Línea 1.
De igual forma, las guaguas de Titsa mantendrán sus recorridos y paradas vigentes en la avenida Islas Canarias.
La planificación de la obra permite que tanto el transporte urbano como el interurbano operen sin desviaciones, asegurando la conectividad de los usuarios durante la franja nocturna.
Duración de las restricciones
Esta prórroga de las actuaciones se mantendrá vigente hasta el próximo domingo 10 de mayo. Hasta esa fecha, la Policía Local supervisará la zona para asegurar el cumplimiento de la señalización circunstancial.
Se recomienda a los conductores que transiten por la zona de Cruz del Señor extremar la precaución y planificar sus trayectos nocturnos teniendo en cuenta este estrechamiento de carril.
Esta intervención forma parte del plan de Accesibilidad Universal que busca optimizar los servicios esenciales de la capital tinerfeña.