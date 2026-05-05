El Isla Calavera proyecta este viernes el film japonés ‘Akira’ en Multicines Tenerife

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera suma una nueva cita a su programación prefestival con la proyección de Akira este viernes (19.00 horas), en Multicines Tenerife, en el Centro Comercial Alcampo La Laguna. Tras el pase tendrá lugar un coloquio con expertos en el film dirigido por Katsuhiro Otomo, autor del manga original, que se estrenó en Japón en 1988 y llegó a los cines españoles el 10 de julio de 1992.
Con esta iniciativa, el festival continúa calentando motores de cara a su décima edición y propone al público el reencuentro en pantalla grande con uno de los títulos más decisivos de la historia de la animación japonesa y del cine de ciencia ficción.
Akira adapta el universo creado por Otomo y sitúa su historia en Neo-Tokio, una ciudad reconstruida tras una gran explosión y marcada por la violencia, el control militar y el descontento social. En ese contexto sigue los pasos de Kaneda y Tetsuo, dos jóvenes amigos vinculados a una banda de motoristas cuya relación se ve sacudida por experimentos gubernamentales y poderes psíquicos fuera de control.
El impacto de este largometraje fue determinante para la difusión internacional del anime gracias a su ambición visual, su imaginario distópico y su condición de producción de referencia dentro del mundo de la animación.
CLÁSICO DE CULTO
La proyección de Akira se enmarca en la línea de iniciativas prefestival con las que el Isla Calavera refuerza su vínculo con el público antes de la celebración de su décima edición, del 6 al 15 de noviembre. Consolidado como uno de los encuentros especializados más relevantes del género en España, el certamen ha convertido estas sesiones especiales en una forma de reivindicar en sala títulos fundamentales de la fantasía, el terror y la ciencia ficción.
Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación TumbaAbierta.com, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera cuenta en su décima edición con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura; el Gobierno regional, con Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, así como del Cabildo de Tenerife.