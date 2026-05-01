EN DIRECTO | CD Tenerife, 0-Barakaldo, 0

El CD Tenerife, ya de regreso a la Segunda División tras la derrota del Celta, juega ante su público.
La derrota del Celta Fortuna ante el Osasuna Promesas ha confirmado el regreso a Segunda División del CD Tenerife, que afrontará como una fiesta su duelo contra el Barakaldo en un Helidoro Rodríguez López lleno a reventar.
El gol del jugador rojillo Martín Pedroarena en Balaídos, intensamente celebrado por la afición chicharrera, ha precipitado los acontecimientos y ha coronado una temporada impecable de los de Álvaro Cervera, quien devuelve al conjunto blanquiazul al fútbol profesional, como ya hiciera en 2013.
La grada ha recibido al grito ¡campeones, campeones! a los jugadores cuando han saltado al césped para el calentamiento, un adelanto de lo que les aguarda tras el pitido final, con rúa y recepción en el Cabildo de Tenerife incluidos.