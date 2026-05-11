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Sanidad confirma un “positivo provisional” de hantavirus entre los 14 españoles del MV Hondius

Los otros 13 pasajeros trasladados al hospital militar Gómez Ulla han dado negativo en las pruebas PCR
Sanidad confirma un "positivo provisional" de hantavirus entre los 14 españoles del MV Hondius
'Operación Granadilla' por la crisis de hantavirus en el crucero MV Hondius. Fran Pallero
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Un español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional este lunes en la prueba PCR que se le ha realizado a su llegada.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que no tiene síntomas y su estado es “bueno“. “En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos“, ha añadido. Los otros 13 pasajeros del MV Hondius que fueron trasladado al hospital militar han dado negativo.

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Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Refuerzo de personal y cuarentena

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este lunes que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

También se encuentra en observación una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, aunque sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR.

Y otra más en seguimiento en un hospital de Alicante, que se ha sometido este lunes a una prueba PCR después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

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