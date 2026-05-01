¿Lloverá este viernes en Canarias? La Aemet avisa de cambio en el interior de las Islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para este viernes en Canarias, señalando una jornada marcada por la transición de cielos poco nubosos a intervalos de mayor nubosidad.
Según el organismo oficial, la evolución diurna podría dejar precipitaciones débiles y ocasionales en puntos estratégicos del Archipiélago, especialmente en las zonas de interior de las islas de mayor relieve.
Previsión por islas: ¿Dónde lloverá?
En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, la jornada comenzará con cielos despejados o nubes altas. Sin embargo, el crecimiento de nubosidad de evolución durante las horas centrales del día cambiará el panorama. No se descarta alguna lluvia débil, dispersa y ocasional en las medianías y zonas altas.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se mantendrán estables, con máximas que alcanzarán los 22 grados en la capital tinerfeña y mínimas que caerán hasta los 11 grados en Valverde.
Por su parte, Gran Canaria presentará intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución en el interior durante el mediodía. En esta isla, la Aemet destaca un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que será más notable en las zonas de cumbre. Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 17 de mínima y los 21 de máxima.
Situación en las islas orientales
En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos de nubes altas. Al igual que en Gran Canaria, se espera que las temperaturas máximas inicien un ligero ascenso. En Arrecife y Puerto del Rosario, los valores se situarán entre los 14 y los 22 grados. El viento en estas islas soplará flojo del noreste, con intervalos de moderado durante la segunda mitad del día.
Vientos y estado del mar
El régimen de vientos será generalmente flojo del nordeste, condicionado por las brisas costeras. No obstante, se esperan intervalos de moderado en los litorales suroeste y sureste al final de la jornada. Un dato relevante se encuentra en las cumbres centrales de Tenerife, donde el viento soplará moderado de componente suroeste.
En cuanto a las condiciones marítimas, la Aemet anuncia viento variable de fuerza 1 a 3. En las islas occidentales, la fuerza del viento de componente sur podría alcanzar el grado 3, mientras que en las orientales arreciará a noreste de fuerza 4. Se mantiene el mar de fondo del noroeste con olas que oscilarán entre 1 y 2 metros de altura, con predominio de mar rizada o marejadilla en la mayoría de las costas canarias.
Este escenario meteorológico confirma un inicio de jornada estable que tenderá a la inestabilidad parcial en el interior de las islas montañosas, sin que se esperen cambios bruscos en los valores térmicos generales del archipiélago.