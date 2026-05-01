Giro en la sanidad de Canarias: piden prohibir por ley que los médicos públicos trabajen en la privada

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSP) ha irrumpido con fuerza en el debate sobre la actual huelga de médicos, planteando un escenario que cambiaría las reglas del juego en el Archipiélago.
A través de un análisis técnico de las carencias del sistema, el colectivo ha puesto sobre la mesa una exigencia tajante: la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio en el sector público y la actividad privada.
La exclusividad como eje de la eficiencia
Para la ADSP, el rol del médico en el sistema público debe ser el de un profesional plenamente dedicado. La asociación sostiene que es “imposible” mantener la competencia física, técnica e intelectual necesaria encadenando dos jornadas laborales diarias.
Por ello, defienden que la prohibición de ejercer en la privada debe aplicarse a todos los médicos, y no solo a los jefes de servicio.
Desde la asociación recuerdan que el sistema público es propiedad de la ciudadanía que lo financia. En este sentido, reclaman el derecho de los usuarios a exigir una organización que garantice la máxima eficacia, algo que, a su juicio, se ve comprometido con el modelo actual de pluriempleo en el sector.
Jornada de 35 horas y remuneración justa
En el marco de las reivindicaciones laborales, la ADSP se alinea con la petición de una jornada laboral de 35 horas semanales. Consideran que esta medida es “lógica y exigible”, siempre que vaya vinculada a una remuneración justa que sea coherente con el nivel de formación y la alta responsabilidad de los facultativos.
Sin embargo, el colectivo matiza que el médico debe ser tratado como “un trabajador sanitario más”. Insisten en que su rol profesional no debe implicar privilegios ni competiciones con el resto de categorías que forman el sistema de salud en las Islas.
El conflicto de las guardias y la precariedad
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en la gestión de las urgencias. La ADSP propone una reforma estructural del sistema de guardias:
- Límite de 17 horas: Ninguna guardia debería exceder este tiempo, garantizando siempre el descanso posterior.
- Obligatoriedad: Las guardias deben ser obligatorias para asegurar la asistencia ciudadana las 24 horas.
- Plantillas estructurales: La solución a la sobrecarga no es la exención, sino completar las plantillas de todos los centros sanitarios.
Responsabilidad de la Consejería de Sanidad
La asociación es clara al señalar a los responsables de ejecutar estos cambios. Dado que las competencias sanitarias están transferidas, subrayan que la respuesta a estas exigencias debe proceder de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Para acabar con la precariedad laboral, la ADSP insta a la Administración a realizar ofertas públicas de empleo (OPE) anuales que den estabilidad a los profesionales y permitan definir plantillas equitativas en todo el país.
Finalmente, el colectivo se muestra crítico con el “historial corporativista” de organizaciones como el Sindicato Médico Canario (SMC) y la CESM, a quienes acusan de haber mantenido posicionamientos contrarios a un desarrollo sanitario 100% público, universal y de alta calidad en Canarias.