Persecución de película en Tacoronte: huye sin carné a gran velocidad y con la tasa de alcohol triplicada

La Policía Local de Tacoronte ha interceptado a tres individuos tras una persecución de película por el casco urbano del municipio. El incidente, que puso en riesgo la seguridad vial en diversas calles, comenzó a las 19:00 horas de este viernes, cuando una patrulla detectó un vehículo sospechoso procedente de Valle de Guerra.
El turismo circulaba a una velocidad excesiva, lo que motivó que los agentes procedieran a darle el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, iniciando una huida temeraria por el callejero local.
Ante la gravedad de la situación y la actitud negligente de los ocupantes, se activó un dispositivo de emergencia que requirió la intervención coordinada de hasta tres patrullas policiales.
Antecedentes y falta de documentación
Tras una persecución por distintos sectores de la ciudad, los agentes lograron bloquear el paso del vehículo e identificar a sus tres ocupantes. Según los datos policiales, los tres varones cuentan con numerosos antecedentes.
Durante la inspección ocular y documental, se comprobó que el vehículo carecía de cualquier tipo de documentación, lo que impidió acreditar la titularidad o la vigencia de los permisos obligatorios para circular.
La intervención se tornó aún más crítica al someter al conductor a la prueba de detección alcohólica. Los resultados arrojaron que el investigado superaba con creces la tasa de alcohol máxima permitida, situándose en niveles que triplicaban lo estipulado legalmente.
Procedimiento judicial en curso
La rápida maniobra de los efectivos locales permitió neutralizar la situación sin que se produjeran daños personales, a pesar de la alta velocidad empleada durante la fuga.
Los agentes han procedido a la instrucción de diligencias previas, el paso administrativo necesario antes de que los implicados comparezcan ante la autoridad judicial competente.
Con este operativo, la Policía Local de Tacoronte refuerza su labor de vigilancia en las vías públicas, liderando con éxito la resolución de incidentes que amenazan el orden y la seguridad en suelo local.
El caso queda ahora bajo tutela judicial para determinar las responsabilidades penales derivadas de la conducción bajo los efectos del alcohol y el delito de desobediencia.
La presencia de tres patrullas en el operativo fue determinante para evitar que los sujetos lograran evadir el cerco policial en una zona de alta densidad de tráfico urbano, garantizando así el cumplimiento de la ley en el municipio.