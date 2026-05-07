Piden instalar un hospital de campaña en Canarias ante posibles casos de hantavirus

El sindicato Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad para solicitar la instalación de un hospital de campaña ante la posible llegada de casos de hantavirus procedentes del buque MV Hondius, que tiene previsto llegar entre el sábado y el domingo a Tenerife.
El sindicato sostiene en un comunicado que la medida permitiría reforzar la prevención y evitar traslados innecesarios a hospitales públicos ante enfermedades infecciosas de riesgo.
Según expone, aunque existen protocolos de seguridad, “no existe el riesgo cero cuando se trata de virus”, especialmente en entornos hospitalarios donde coinciden pacientes vulnerables.
En este sentido, plantea que un hospital de campaña facilitaría el aislamiento efectivo de posibles casos sospechosos o confirmados y ayudaría a reducir la presión asistencial sobre la red pública.
Asamblea7islas subraya que la petición no responde a una situación de alarma, sino a una estrategia preventiva basada en la anticipación para evitar escenarios más complejos.
Asimismo, el sindicato ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y recomienda seguir únicamente las indicaciones oficiales, además de evitar la difusión de información no contrastada.