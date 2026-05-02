Canarias se queda ‘sola’: el llamativo pronóstico de la Aemet mientras la Península se inunda

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su pronóstico para la jornada de hoy en el Archipiélago, destacando una situación de estabilidad generalizada que contrasta con el panorama de avisos naranjas y tormentas que afecta a gran parte del territorio peninsular.
En Canarias, el escenario principal estará marcado por cielos poco nubosos, la presencia de intervalos de nubes altas y un ligero repunte térmico en puntos específicos de la geografía insular.
Temperaturas
Según el informe técnico, los termómetros registrarán pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso de las máximas especialmente en las costas orientadas al sureste. Las temperaturas más altas se localizarán en Tenerife y Fuerteventura, donde se alcanzarán los 25 grados, mientras que la mínima del Archipiélago se situará en los 13 grados en la isla de El Hierro.
En cuanto a la nubosidad, la mañana ha comenzado con cielos despejados o con nubes altas. No obstante, la Aemet advierte sobre el desarrollo de nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas occidentales y la posibilidad de intervalos de nubes bajas en las vertientes norte a primeras y últimas horas del día.
El tiempo por islas
- Tenerife y Gran Canaria: En las islas capitalinas, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima. En Tenerife, se prevé un ascenso térmico en las cumbres, mientras que en Gran Canaria el calor se hará notar más en las costas del sur. El viento soplará del noreste, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Ambas islas mantendrán intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso al norte de Lanzarote al final del día. En Puerto del Rosario y Arrecife, las máximas rondarán los 24 y 25 grados respectivamente, con vientos del noreste de flojos a moderados.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: En La Palma no se descartan precipitaciones ocasionales en el noreste durante la primera mitad del día. En El Hierro y La Gomera, el viento será flojo de dirección variable, predominando el régimen de brisas en las zonas de costa.
Estado del mar
Para los navegantes y usuarios de las costas, la previsión marítima indica viento de fuerza 3 a 5 del noreste, con áreas de marejada y mar de fondo del noroeste con olas de hasta dos metros.
Esta situación de relativa calma en Canarias se produce de forma paralela a un fuerte sistema de bajas presiones en la Península. Mientras el Archipiélago disfruta de un clima primaveral, ocho comunidades autónomas se encuentran bajo aviso por tormentas y granizo, con Navarra en nivel naranja por acumulados de lluvia significativos. En las Islas, por el contrario, el viento alisio seguirá siendo el protagonista moderado de la jornada meteorológica.