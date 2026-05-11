La verdad sobre los plazos de la DGT para mayores de 65 años en 2026: ¿qué es lo que cambia realmente?

En las últimas semanas ha circulado una corriente de información confusa sobre supuestas “nuevas restricciones” de la Dirección General de Tráfico (DGT) para los conductores mayores de 65 años a partir de 2026. Sin embargo, conviene separar el ruido de la realidad: ni hay nuevas leyes en el horizonte para ese año ni se han endurecido los plazos de renovación más allá de lo que ya establece la normativa vigente.
El origen de la confusión: ¿Qué cambia realmente en 2026?
La respuesta corta es: nada que no esté ya en la ley. La atención sobre el año 2026 se debe simplemente a un factor demográfico. Los nacidos en 1961 —pleno auge del baby boom— cumplirán 65 años en esa fecha.
Al alcanzar esta edad, todos los conductores pasan automáticamente al tramo de renovación reducido, pero no por una norma nueva, sino por el Reglamento General de Conductores que lleva años aplicándose en España.
Estos son los plazos reales (y vigentes) de renovación
Para evitar sorpresas al consultar la fecha de caducidad de tu permiso, estos son los periodos de vigencia que la DGT aplica actualmente y que seguirán vigentes en 2026:
- Permisos de coche y moto (AM, A1, A2, A y B): Se deben renovar cada 5 años a partir de los 65 años (en lugar de los 10 años habituales).
- Permisos profesionales (C, D…): La renovación debe realizarse cada 3 años una vez cumplidos los 65.
Dato clave: en España no existe una edad máxima para conducir. Mientras el conductor supere el reconocimiento médico y psicotécnico en un centro autorizado, podrá seguir al volante sin importar cuántos años cumpla.
Exención de tasas: un alivio para el bolsillo a los 70
Otro de los puntos que suele generar dudas es el coste del trámite. Aquí la normativa sí ofrece una ventaja consolidada para los conductores de más edad:
- Mayores de 70 años: están totalmente exentos de pagar la tasa de la DGT (que actualmente es de 24,58 €). Solo deberán abonar el coste del reconocimiento médico en el centro psicotécnico.
- Entre 65 y 70 años: deben abonar la tasa completa, a menos que por motivos de salud se les conceda un permiso por un tiempo inferior al establecido, en cuyo caso la tasa se reduce.
¿Qué se evalúa en el psicotécnico?
Dado que la seguridad vial depende de las capacidades y no de la fecha de nacimiento, los centros autorizados en Canarias y el resto de España centran sus pruebas en cuatro áreas fundamentales para garantizar que el conductor no es un riesgo para sí mismo ni para los demás:
- Capacidad visual: agudeza y campo de visión.
- Capacidad auditiva: niveles mínimos de audición.
- Estado cognitivo: memoria, atención y capacidad de reacción.
- Aptitud motora: coordinación y fuerza física.