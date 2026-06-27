Los desaparecidos por el terremoto en Venezuela superan los 50.000, según la ONU

El número de desaparecidos por los dos terremotos que sacudieron el pasado jueves el norte de Venezuela podría superar las 50.000 personas, según manifestó ayer el secretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, en una entrevista concedida a la agencia de noticias AFP.
“Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja; hay más de 50.000 personas desaparecidas y rebuscar entre los escombros es una tarea colosal”, manifestó Fletcher.
Las autoridades de Venezuela elevaron anoche a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter.
“Debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas”, informó en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El dirigente venezolano indicó que se han registrado daños en más de 1.423 edificios e infraestructuras, la mayor parte en el estado La Guaira, el más castigado, donde hay al menos 13 hospitales afectados por los dos seísmos.
25 equipos de rescate de 17 países
Al menos 17 países han movilizado un total de 25 equipos que se están desplazando urgentemente a Venezuela, con unos mil efectivos, para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes por el doble terremoto. Según informó ayer el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, la “máxima prioridad” pasa por llevar a estos equipos a las zonas de rescate. “Los terremotos son una de las catástrofes más devastadoras (…), pero vemos también una movilización internacional en su máxima expresión”.
“Se están desplegando un total de 25 equipos, 17 equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano, y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate”, detalló. Laerke subrayó que el sistema humanitario internacional “está actuando con gran rapidez y a gran escala” para responder a la crisis en Venezuela. Según desgranó, equipos de Chile, Colombia, El Salvador, España, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya se encuentran en Venezuela.
Igualmente, Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, y Qatar están movilizando equipos.