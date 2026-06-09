Acuerdo de colaboración entre Callao City Lights y JFT Comunicación

Callao City Lights ha llegado a un acuerdo con JFT Comunicación para que esta comercialice en exclusiva sus pantallas de gran formato en territorio canario. Como consecuencia de ello, la agencia canaria se ocupará de impulsar en el archipiélago la explotación de las 15 pantallas que, bajo la denominación de Circuito Gran Vía, gestiona Callao City Lights.
Circuito Gran Vía es el mayor circuito digital de gran formato en entornos urbanos de España. Integrado por las pantallas exteriores de los Cines Callao y de los teatros Coliseum, Lope de Vega y Rialto, se encuentran ubicadas en el eje Callao/plaza de España, especialmente concurrido por su atractivo turístico, comercial y de entretenimiento.
“Estamos muy ilusionados con este acuerdo que nos permitirá ampliar y profundizar en la comercialización de nuestras pantallas en las Islas Canarias, un mercado muy importante y con un enorme potencial para apoyar la explotación de nuestros soportes”, ha señalado Gorka Pagazaurtundua, director comercial de Callao City Lights.
En palabras de Juan Ramón Fuentes, director general de JFT Comunicación: “Este acuerdo con Callao City Lights acerca las marcas canarias a soportes digitales premium en plaza del Callao y Gran Vía, uno de los grandes escaparates urbanos de Europa, ofreciéndoles una oportunidad única de ganar notoriedad y visibilidad. Es un paso más en nuestro compromiso por innovar y buscar siempre las mejores oportunidades para nuestros clientes”.
Sobre JFT Comunicación
JFT Comunicación es una agencia de comunicación y marketing especializada en el desarrollo de estrategias integrales para marcas e instituciones. Con una sólida trayectoria en publicidad, medios, planificación estratégica, marketing digital, creatividad, producción de eventos y stands, la agencia ofrece soluciones 360º orientadas a generar impacto, notoriedad y resultados medibles. Su enfoque combina innovación, estrategia y ejecución, adaptándose a las necesidades de cada cliente y proyecto.
En el ámbito de la publicidad exterior, JFT Comunicación comercializa un amplio parque de vallas en Canarias y cuenta con soportes exclusivos en espacios clave como los aeropuertos de Canarias y Andalucía, donde gestiona 532 soportes físicos y 112 pantallas.
Sobre Callao City Lights
Callao City Lights es pionera en publicidad exterior digital de gran formato en centros urbanos, gracias a sus dos grandes pantallas situadas en las fachadas de los Cines Callao. Unos soportes con alta resolución de imagen dotados de las últimas novedades tecnológicas y creativas (3D, retransmisiones en directo, interactividad, acciones sincronizadas, creatividad contextualizada…).
Asimismo, desde junio de 2022, Callao City Lights comercializa Circuito Gran Vía, el mayor circuito digital de gran formato en entornos urbanos de España. Integrado por las pantallas exteriores (15) de los Cines Callao y de los teatros Coliseum, Lope de Vega y Rialto, permite a las marcas llegar al público que recorre el eje Callao/plaza de España, especialmente concurrido por su atractivo turístico, comercial y de entretenimiento.
Además, Callao City Lights gestiona el espacio de los Cines Callao donde se dan cita las premieres cinematográficas, eventos corporativos y espectáculos más destacados de Madrid. Una joya arquitectónica de estilo art decò (1926), dotada de la mejor tecnología, que este año celebra su primer centenario.
Los Cines Callao están situados en pleno corazón de Madrid, en la plaza del Callao, la más visitada de España y la tercera de Europa, detrás de Piccadilly Circus (Londres) y la plaza del Louvre (París).