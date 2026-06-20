La Aemet lo confirma: este domingo suben las temperaturas en Canarias

El primer domingo del verano arrancará en el Archipiélago con unas condiciones meteorológicas idóneas para disfrutar de las actividades al aire libre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su previsión para este 21 de junio de 2026, confirmando un predominio de los cielos despejados y un ligero repunte en los termómetros, especialmente en las zonas de interior de las islas.
Asimismo, no se espera ningún aviso por altas temperaturas en Canarias, como sí ocurre en buena parte del territorio nacional, ante la llegada de una ola de calor en las próximas horas.
A continuación, detallamos la evolución del tiempo en la comunidad autónoma para las próximas horas:
La jornada comenzará con los habituales intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve. Estas nubes, típicas de la influencia del alisio, se concentrarán a primeras y últimas horas del día, disipándose rápidamente a mitad de la mañana.
Durante las horas centrales del domingo, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en prácticamente todo el Archipiélago, garantizando un ambiente soleado y puramente veraniego. En el resto de las zonas (vertientes sur, este y las islas más orientales), el ambiente despejado será la tónica dominante desde primera hora.
Temperaturas en ligero ascenso
Los termómetros registrarán un ligero ascenso, una subida que se dejará notar de forma más clara en las temperaturas máximas de las zonas de interior del Archipiélago.
El comportamiento del calor será ligeramente diferente según la provincia, registrándose un ambiente más cálido en la vertiente tinerfeña:
- Santa Cruz de Tenerife: se espera un día caluroso con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 28 grados a la sombra.
- Las Palmas de Gran Canaria: los valores serán algo más suaves y estables, con una mínima de 20 grados y una máxima que rozará los 25 grados.
Viento en aumento a partir de la tarde
En cuanto al régimen de vientos, soplará de componente nordeste (alisio) con intensidad de flojo a moderado durante la primera mitad del domingo.
Sin embargo, la Aemet advierte de un cambio en la tendencia meteorológica de cara a la segunda mitad del día: el viento irá intensificándose progresivamente a medida que avance la tarde, llegando a ser ocasionalmente fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas. Se recomienda precaución en la navegación marítima y en las zonas expuestas a estas ráfagas de última hora.