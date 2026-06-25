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Arona, entre los 10 municipios españoles con más vivienda vacacional

Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales
Piden retirar cerca de 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Canarias. DA
Vivienda vacacional. Sergio Méndez
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Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales pese a que en un año han desaparecido de las mismas 2.330. El dato corresponde al pasado mayo, en comparación con el quinto mes de 2025, y figura en la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año.

La provincia de Las Palmas es la que tercera que más viviendas vacacionales acapara (26.998) y Santa Cruz de Tenerife, la quinta (21.358). Y en el top 10 de los municipios españoles, La Oliva (3.979) figura en el número ocho, y Arona (3.976), en el nueve.

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En el conjunto de España, el número de viviendas turísticas descendió en mayo pasado el 10,7%, hasta alcanzar las 341.001, lo que supone su segunda mayor caída interanual de la serie histórica. En concreto, se anunciaban 40.836 unidades menos que un año antes.

Sin embargo, si se compara con la estadística anterior, correspondiente a noviembre de 2025, el número de pisos turísticos aumentó en mayo un 3,4%, lo que equivale a 11.237 viviendas más.

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