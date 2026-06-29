El BOC publica ayudas de hasta 360 euros para universitarios de Canarias: requisitos y plazo para pedirlas

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este lunes, 29 de junio, la convocatoria de ayudas al desplazamiento para estudiantes universitarios residentes en las Islas que hayan cursado estudios de Grado o Máster fuera de su isla de residencia, en el resto de España o en programas de intercambio SICUE y ERASMUS+ durante el curso académico 2025/2026.
La medida, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, cuenta con una partida de un millón de euros para compensar los gastos de transporte marítimo y aéreo derivados de la insularidad y la doble insularidad.
El plazo para solicitar la subvención arranca este martes, 30 de junio, y permanecerá abierto durante un mes.
Requisitos para solicitar las ayudas
Para acceder a estas becas de transporte, los alumnos deben cumplir con los siguientes criterios obligatorios:
- Residencia: Acreditar la residencia legal en Canarias al menos desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.
- Matrícula: Estar matriculado en un centro público en enseñanzas presenciales o semipresenciales de Grado o Máster en una Isla distinta a la de residencia o en el resto del territorio nacional.
- Créditos mínimos: Un mínimo de 45 créditos matriculados (salvo alumnos en cursos finales, a los que solo se les exige los créditos restantes para graduarse).
Cuantías según la isla de origen y destino
Las cuantías de las ayudas varían en función de la distancia y el trayecto realizado entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026:
|Conexión con Gran Canaria
|Cuantía
|Conexión con Tenerife
|Cuantía
|Tenerife
|120 €
|Gran Canaria / La Palma
|120 €
|Fuerteventura
|135 €
|El Hierro / La Gomera
|135 €
|Lanzarote / La Gomera
|150 €
|Fuerteventura / Lanzarote
|180 €
|El Hierro / La Palma
|180 €
|La Graciosa
|240 €
|La Graciosa
|220 €
|—
|—
Máximo de 360 euros: Esta es la cuantía más alta de la convocatoria y se reserva exclusivamente para los estudiantes canarios que deban trasladarse a universidades del resto de España o al extranjero mediante el programa ERASMUS+.
Cómo solicitar la ayuda del Gobierno de Canarias
El procedimiento se resolverá por concurrencia no competitiva, es decir, se otorgarán por estricto orden de presentación de los expedientes que cumplan los requisitos hasta agotar los fondos.
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Los solicitantes deberán aportar el certificado histórico de empadronamiento, el justificante de matrícula del curso 2025/2026, la documentación académica que justifique la necesidad de traslado y los billetes de avión o barco en clase turista.
Estas ayudas son 100% compatibles con las becas universitarias generales de la Comunidad Autónoma.
La Administración dispone de un plazo máximo de 12 meses para notificar la resolución.