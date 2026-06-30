Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, pide la implicación del Cabildo de Tenerife para el desmantelamiento de la Refinería

El alcalde, José Manuel Bermúdez, reconoció ayer que el proyecto Santa Cruz Verde 2030, por el cual se prevé expandir la ciudad hacia los terrenos de la Refinería, sufre un “importante retraso” ante el bloqueo urbanístico para construir el parque de almacenamiento y distribución de combustibles de Cepsa en el puerto de Granadilla.
Por ello, el regidor pidió al Cabildo que alcance un acuerdo con el Ayuntamiento sureño y lo ayude en el proceso de obtención de licencias a través de la avocación de competencias, para así avanzar en el desmantelamiento de la infraestructura petrolera en la capital.
Bermúdez señaló que “sin que Cepsa tenga almacenamiento en Granadilla no se puede desmantelar Santa Cruz. Todo está yendo muy lento y afecta a la planificación prevista”.
Indicó que “este asunto trasciende las posibilidades de cualquier ayuntamiento y así se lo he sugerido al Cabildo, pues es un asunto estratégico del que forma parte el polígono de Granadilla, el aeropuerto y el puerto. Granadilla debe tener un apoyo muy fuerte de la Corporación insular”.
Las cuestiones que dependen de Santa Cruz “están en marcha y avanzadas” y el Gobierno canario lidera el planeamiento, pero el desarrollo de la plataforma logística del Sur “conlleva gran carga de trabajo técnico y, en este sentido, entendemos que el Ayuntamiento de Granadilla esté paralizado y necesite ayuda. Pedimos al Cabildo que tome cartas porque la lentitud del proceso está afectando al proyecto. Por cosas menos importantes se han avocado menos competencias”, subrayó el regidor.